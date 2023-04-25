WhatsApp, kullanıcıların uygulama üzerinde birden fazla kullanıcıya bilgi yayınlamasına izin verecek bir özellik olan WhatsApp Kanalları’nı kullanıma sunacak. Kısa bir süre önce kullanıcıların kaybolan mesajları “saklamasına” olanak tanıyan bir özelliğin kullanıma sunulduğunu duyuran şirket, yakında kullanıcıların diğer kullanıcıların abone olabileceği güncellemeler yayınlamasına olanak tanıyan salt okunur kanallar sunabilir.

Bir rapora göre, WhatsApp’taki normal sohbetlerin aksine, bu kanallar uçtan uca şifreleme ile korunmayabilirken, kullanıcıların kanal üyeliklerinin gizli kalması bekleniyor.

WhatsApp özellik takipçisi WABetaInfo tarafından iOS için WhatsApp’ın en son beta sürümünden (Testflight sürüm 23.8.0) elde edilen bilgiler, Meta’nın sahip olduğu mesajlaşma servisinin Durum sekmesini yeni bir Kanallar bölümüyle güncellemeyi planladığını gösteriyor. Bu bölüm, kullanıcıların bir Kanal Bul düğmesi aracılığıyla yeni kanallar keşfetmesine olanak tanıyacak. Özellik izleyicisine göre, WhatsApp Kanalları katılımcıların isimleri veya telefon numaraları gibi kişisel bilgilerini göstermeyecek.

WhatsApp’ın rakibi Telegram’ın, kullanıcıların yalnızca yayın yapan bu gruplara abone olmalarını sağlayan benzer bir kanal özelliği sunduğunu ve bilgi veya güncellemelerin abonelere yayılmasını sağladığını belirtmek gerekir. Kullanıcılar, salt okunur gruplar gibi işlev gören kanallarda yayınlanan yeni mesajlar için bildirim alıyor.

WABetaInfo, kullanıcıların WhatsApp’taki bu kanallara kanal adını veya tanıtıcısını kullanarak manuel olarak abone olmaları gerekeceğini ve kullanıcılar için yeni kanallar öneren algoritmik öneriler veya sosyal grafik olmayacağını iddia ediyor.

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Özellik izleyicisine göre, şu anda kullanıcılar tarafından iOS veya Android için WhatsApp’ın beta kanalında test edilebilen diğer birçok özelliğin aksine, kanallar hala geliştirme aşamasında. Bu da kullanıcıların yeni kanallar oluşturabilmeleri ya da bu kanallara abone olabilmeleri için bir süre beklemeleri gerekeceğini gösteriyor.

WhatsApp kanallarının, kararlı sürüm kanalında tüm kullanıcılara sunulmadan önce uygulamanın gelecek beta sürümlerinde yer alması bekleniyor. Bu özelliğin Windows veya Mac bilgisayarlardaki WhatsApp masaüstü uygulamasında da mevcut olup olmayacağına dair bir bilgi yok.

Geçtiğimiz hafta WhatsApp, kullanıcıların kaybolan mesaj sohbetlerindeki mesajları kaydetmelerine olanak tanıyan bir ‘Sohbette Tut’ özelliğinin kullanıma sunulduğunu duyurdu. Bununla birlikte, bir gizlilik güvencesi olarak, bir kullanıcı belirli bir sohbeti kaydettiğinde mesajın göndericisi bilgilendirilecek ve herhangi bir kullanıcının bir mesajı “saklamasını” engellemeyi seçebilecekler.