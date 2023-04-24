Twitter, Twitter Blue için ödeme yapmayan hesaplardan mavi onay işaretlerini kaldırdıktan sadece birkaç gün sonra, fazla sayıda takipçisi olan birçok kullanıcıyı yeniden doğruladı. Aralarında ünlü gurme Vedat Milor’un da bulunduğu bazı ünlü isimler ve kuruluşlar, Twitter Blue için asla ücret ödemediklerini söylemelerine rağmen geçmişte aldıkları mavi tikin yalnızca birkaç gün sonra geri geldiğini söylüyor. Elon Musk, Twitter’ı oyuncağı yaptı!

Twitter Tepkilerin Ardından Geri Adım Attı!

Twitter’ın bu hamlesinin vefat etmiş bazı ünlü isimleri de kapsadığını görüyoruz. Paul Walker, Kobe Bryant, Chadwick Bosman, Anthony Bourdain ve Norm Macdonald, Pazar akşamı itibariyle Twitter Blue aboneliği aracılığıyla hesapları “doğrulanmış” görünen vefat etmiş ünlülerden bazıları.

Bu, Elon Musk’ın Twitter Blue’yu boykot eden LeBron James, Stephen King gibi ünlülerin doğrulama statüleri için bizzat ödeme yaparak onlarla alay etme girişiminin ardından Twitter’daki tartışma destanının en son sahnesi oldu. Musk’ın bu yaptığı bazı kesimler tarafından saygısızlık olarak nitelendirildi.

Eski doğrulamalı onay işaretleri 20 Nisan’da siteden kaldırıldı ve artık platformda mavi tik almanın tek yolu aylık 8 dolarlık bir ücretle Twitter Blue abonesi olmak. Ölü ünlülerin hesapları, ücreti ödemekten vazgeçen diğer Twitter kullanıcılarıyla birlikte mavi onay işaretini kaybetti ve doğrulama işareti hafta sonu aniden profillerinde yeniden belirdi.

Ölen ünlülerin doğrulamalarını geri kazanan hesaplarından bazıları yıllardır aktif değildi. Ancak Twitter’ın hem ölü hem de hayatta olan bazı ya da tüm ünlülerin mavi tik işaretlerini geri getirmeyi planlayıp planlamadığı ya da bunun Elon Musk’ın bir başka oyunu olup olmadığı belirsiz.

Sağı solu belli olmayan Musk, 1 milyondan fazla takipçisi olan ve Twitter Blue’ya abone olmayan bazı hesapların mavi tikini geçtiğimiz hafta sonu geri vermiş olsa da, bu hafta sonu tamamen farklı bir şey yaşanabilir.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Elon Musk mavi tik konusunda geri adım atacak mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!