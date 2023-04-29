WhatsApp, sohbet geçmişinizi Google Drive’a yedeklemenize ve gerektiğinde başka bir Android telefona sorunsuz bir şekilde aktarmanıza olanak tanıyor. Sorun şu ki, WhatsApp konuşmalarınızı Android telefonlar arasında taşımanın tek yolu bu. Google Drive yedeklemesi olmadan Android cihazlarınız arasında WhatsApp sohbet geçmişini aktaramıyorsunuz. WhatsApp, bu yılın başlarında bulutsuz bir sohbet aktarım seçeneğini denediği haberleriyle çalkalanmıştı. Bu özellik şimdi bazı şanslı beta test kullanıcıları için test aşamasında ortaya çıktı!

WhatsApp Google Drive’ı Aradan Çıkarıyor!

Android v2.23.9.19 sürüm numarasına sahip WhatsApp Beta sürümünde bulutsuz sohbet aktarım seçeneğinin göründüğünü bildiriliyor. Paylaştığımız ekran görüntüsünde de görüldüğü gibi, yeni özellik WhatsApp konuşmalarınızı Google Drive kullanmadan bir Android cihazdan diğerine yerel olarak taşımanıza olanak tanıyacak.

Bu özellik seçildikten sonra, taşıma işlemini başlatmak için yeni cihazınızdan bir QR kodu taramanız gerekecek Belirtilmemiş olsa da, aktarım Wi-Fi Direct kullanılarak yerel bir bağlantı üzerinden gerçekleştirilecek. Bu aracın WhatsApp mesajlarını Android’den iOS’e ya da tam tersi şekilde taşımanızı etkilemeyeceğini söylemek mümkün.

Yerel sohbet geçişi, özellikle internet bağlantısının zayıf olduğu bölgelerde yaşayan kullanıcılar için kullanışlı bir özellik olacaktır. Ayrıca sohbet geçmişinizi önce Google Drive’a yedeklemekten ve ardından başka bir cihaza geri yüklemekten çok daha hızlı olacaktır.

WhatsApp yerel sohbet aktarım aracını bazı şanslı beta test kullanıcılarına sundu. Dolayısıyla, en son WhatsApp beta sürümünü kullanıyor olsanız bile, bu seçenek Ayarlar menüsünde görünmeyebilir. Ne yazık ki, bu durumda daha geniş bir beta dağıtımını veya özelliğin kararlı kanala ulaşmasını beklemek dışında pek bir şey yapamıyorsunuz.

Yeni sohbet aktarım aracı ne zaman gelirse gelsin, WhatsApp’ın Android için en iyi mesajlaşma uygulamaları listesindeki konumunu daha da güçlendirecektir.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sürekli yeni özelliklerle güncellenen WhatsApp’ın son beta güncellemesiyle eklenen özelliği nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!