WhatsApp artık kullanıcıların hesaplarına ikincil bir telefondan giriş yapmalarına olanak tanıyan özelliği yayınladı. Artık aynı hesabı bir PC veya tablette kullanabildiğiniz gibi başka bir telefonda da kullanma imkanı gelmiş oldu. Yeni özellik henüz önümüzdeki haftalarda dünyanın dört bir yanındaki kullanıcılara sunulacak.

WhatsApp kullanıcıları birkaç yıldır aynı hesabı birden fazla cihazdan kullanabilmeyi talep ediyordu ve popüler mesajlaşma uygulamasını bir Web tarayıcısı veya PC uygulamaları aracılığıyla kullanmak mümkün olsa da, ilk kez birden fazla akıllı telefonu birbirine bağlayabileceksiniz. Şirketin resmi blog yazısına göre, kullanıcılar güvenlik ya da gizlilikten ödün vermeden mesaj dizilerine sorunsuz bir şekilde devam edebilecek ve tüm fotoğraflarına ve diğer medyalarına birden fazla cihazdan erişebilecek.

Kullanıcının WhatsApp hesabına dört adede kadar ek akıllı telefon bağlanabilecek ve diğer cihazları yetkilendirmek için yalnızca birincil telefon kullanılabilecek.

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Meta CEO’su Mark Zuckerberg özelliği resmi yayın kanalında duyurdu. Bu özelliğin kullanıcılara özellikle telefonlarının pilinin bitmek üzere olduğu durumlarda yardımcı olabileceği belirtiliyor. Örneğin iletişimde kalmak veya önemli bir mesaj dizisinden bilgi almak gibi durumlarda, bir arkadaşın veya refakatçinin cihazından oturum açarak iletişim devam ettirilebilecek. Ayrıca küçük işletme sahipleri de, çalışanlarına resmi iş iletişimlerini yanıtlama yetkisi vererek daha hızlı ve daha duyarlı müşteri desteği sağlayabilecek. Zuckerberg, bu özelliğin kullanıcılara daha fazla esneklik sağlayacağını söyledi.

Şirket ayrıca, bir hesabın oturum açtığı birincil telefonun bir süre hareketsiz kalması durumunda, tüm yardımcı cihazların oturumunun otomatik olarak kapatılacağını belirtti. Bu zaman aralığı şu anda WhatsApp Web için 14 gün olarak belirlendi.

WhatsApp hesabı ikinci bir telefonda nasıl kullanılır?

WhatsApp hesabınız için ikincil olarak kullanmak istediğiniz cihazda WhatsApp’ı açın.

Birincil telefonunuzda WhatsApp’ı açın ve Ayarlar’da ‘Bağlı cihazlar’ bölümünü bulun.

‘Bir cihaz bağla’ya dokunun

Herhangi bir kimlik kontrolü ayarlanmışsa kimliğinizi doğrulamak için ekrandaki talimatları izleyin.

Birincil telefonunuzun kamerası etkinleştirilecektir, ikincil cihazda görüntülenen QR kodunu yakalamak için bunu kullanın.

Ayrıca HWP resmi YouTube kanalımızdan da özelliği nasıl kullanılacağınızı adım adım gösterdik. İyi seyirler.