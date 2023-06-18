WhatsApp kısa bir süre önce Android kullanıcıları için Google Play Store’da en son beta sürümü olan 2.23.13.6’yı yayınlayarak yakın gelecekte resmi olarak kullanıma sunulacak yeni bir özelliği tanıttı. Bu heyecan verici gelişme, WhatsApp’ın yakında mevcut hesapları Meta’nın Sanal Gerçeklik (VR) başlıklarına bağlama seçeneği sunacağını gösteriyor. WhatsApp artık sanal gerçeklik ortamında da kullanılabilecek!

Android için WhatsApp Beta VR Uyumluluğu Sunuyor!

Son gelen bilgilere göre WhatsApp, kullanıcıların mevcut WhatsApp hesaplarını Meta Quest VR cihazlarına bağlamalarını sağlayacak bir özellik üzerinde aktif olarak çalışıyor. Eskiden Facebook olarak bilinen Meta, kısa bir süre önce Apple Vision Pro gibi rakiplerine kıyasla uygun fiyatıyla öne çıkan Meta Quest 3 VR başlığını duyurdu.

VR başlığı kullanıcıları uzun zamandır cihazlarında WhatsApp’a erişmek için istekli olsalar da, önceki girişimler başarısız olmuştu. Ancak görünen o ki şirket nihayet bu talebi karşılayarak WhatsApp işlevselliğini VR başlıklarına getiriyor.

Mevcut WhatsApp hesapları ile VR cihazları arasındaki bağlantının nasıl kurulacağı, uyumlulukla ilgili bilgiler ve güvenli iletişim için uçtan uca şifrelemenin sürdürülmesi de dahil olmak üzere bu gelişmeyi çevreleyen birkaç belirsizlik olduğunu söylemek mümkün. Yine de bunlar çözülemeyecek şeyler değil.

Kaynaklar, WhatsApp’ı Meta Quest’e bağlamanın henüz mümkün olmadığını, çünkü bu özelliğin şu anda geliştirme aşamasında olduğunu vurguluyor. Mevcut WhatsApp hesaplarını Meta Quest’e bağlama özelliği, uygulamanın gelecekteki bir güncellemesinde beta test kullanıcılarına sunulacak.

WhatsApp ayrıca başka bazı özellikler üzerinde de çalışıyor. Windows için son WhatsApp Beta güncellemeleri görüntülü aramalarda ekran paylaşımı, yüksek kaliteli fotoğraf paylaşımı, yeniden tasarlanmış bir emoji klavyesi ve yeni topluluk ayarları sunuyor. Bu geliştirmeler, kullanıcılar için işbirliğini, görsel paylaşımı ve kişiselleştirme seçeneklerini geliştirmeyi ve WhatsApp deneyimini daha da iyileştirmeyi amaçlıyor.

Her geçen gün yeni özelliklerle güncellenen ve sürekli Telegram gibi rakiplerinin bir adım ötesinde olmaya çalışan WhatsApp, VR desteğiyle beraber en yeni teknolojilere uyum sağlamak istiyor. Meta’nın bu çabaları, diğer uygulamaların da VR ortamına taşınmasının önünü açabilir.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce WhatsApp VR ortamında kullanılabilir mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!