Apple, 2021’de piyasaya sürülen Beats Studio Buds’ın halefi olarak şirketin ANC’li en yeni TWS kulaklıkları Beats Studio Buds+ modelini geçtiğimiz ay resmi olarak tanıttı. Yeni model daha iyi uyum, Aktif Gürültü Önleme (ANC), Şeffaflık modu, daha iyi mikrofonlar, daha uzun pil ömrü ve daha fazlası dahil olmak üzere önceki modele göre çeşitli iyileştirmeler getiriyor. Bu modelin 4.799 TL’ye ülkemizde satışa sunulması bekleniyordu ancak Mayıs ayından bu yana artan döviz kurları nedeniyle fiyat beklenenden yüksek oldu. İşte Apple’ın yeni kulaklıklarının dudak uçuklatan Türkiye fiyatı!

Beats Studio Buds+ En Pahalı Kablosuz Kulaklıklar Arasında Yerini Aldı!

Apple’ın resmi internet sitesi üzerinden satışa sunulan ve şeffaf, siyah altın ve krem olmak üzere 3 farklı renk seçeneğine sahip olan cihazın Türkiye fiyatı 5.599 TL olarak belirlenmiş. Yani yeni Beats kulaklıkları beklenenin 800 TL daha üstü bir fiyatla satışa sunulmuş durumda. Firmanın iPhone’lara yaptığı çılgın döviz zamları düşünüldüğünde bu model nispeten daha insaflı bir fiyatla gelmiş.

Özellikle şeffaf renkli modelin tasarımı göze çarpıyor. Bu Nothing Ear serisine benziyor. Apple görünüşe göre Nothing’den esinlenmiş diyebiliriz. Bu seride yeni bir ekstra küçük kulaklık ucu seçeneği de yer alıyor.

Apple’a göre, yüksek kaliteli arama performansı için 3 kat daha büyük yükseltilmiş ses hedefleme mikrofonları da dahil olmak üzere dahili parçaların %95’i yepyeni. Bunlar, IPX4 ter ve suya dayanıklılık derecelerini koruyor.

Aktif Gürültü Önleme (ANC) ve Şeffaflık modu arasında tek bir düğmeyle geçiş yapabilirsiniz. ANC işlemedeki iyileştirmeler ve gözden geçirilmiş havalandırma tasarımı sayesinde bunlar Studio Buds’a kıyasla sırasıyla 1,6 kat ve 2 kat daha iyi. Ayrıca, Apple Music’te Dolby Atmos için Uzamsal Ses desteğine sahiptir, ancak Beats Fit Pro ve birkaç AirPods modelinde bulunan baş izleme özelliğinden yoksun.

Bu cihaz “Hey Siri” ve Find My için “Beats Tescilli Platformu”nu kullanıyor ve ayrıca Android, Chromebook ve diğer uyumlu cihazlarınız ile Google Find My Device arasında geçiş yapmak için Google Fast Pair, Audio Switch’i destekliyor. Yani uyumluluk yüksek.

Studio Buds’taki 24 saatlik toplam pil ömrüne kıyasla Buds+, ANC kapalıyken 36 saate kadar toplam pil ömrü (9 saatlik kulaklıklar + 27 saatlik şarj kutusu) vaat ediyor. 5 dakikalık şarjla 1 saatlik pil ömrü sunan hızlı şarj var. Ancak bu model ne yazık ki daha ucuz alternatiflerinde bile bulunan kablosuz şarjdan yoksun.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni Beats kulaklıkların fiyatı nasıl? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!