WhatsApp Metin Bazlı Durum Güncellemesini Geri Getiriyor

Bir kaç hafta önce WhatsApp metin bazlı durum güncellemelerini Snapchat’in Hikayeler benzeri özelliği ile yer değiştirmişti.

Bu değişiklikten sonra hikayeler WhatsApp’ın durum güncellemelerinin yerini almıştı ancak bu güncellemeler geri geldi. Instagram, Messenger ve Facebook’da olduğu gibi buradaki Hikayeler de 24 saat kullanıcılar tarafından görüntülenebiliyor sonra bu gönderiler kaybouluyor.

Hikayeler özelliği ile videoların ve fotoğrafların metin bazlı durum güncellemelerinin yerine geçeceği düşünülmüştü ancak kullanıcılar böyle düşünmemiş. Uygulamada Ddurum güncellemesi profil isminin yanında yer alıyor. Hikayeler ise başka bölümde. Yapılan açıklamaya göre durum güncellemesi önümüzdeki hafta Android kullanıcıları tarafından kullanılabilir olacak. Özellik uygulamanın iOS versiyonuna ise önümüzdeki haftalarda gelecek. Ancak bunun için kesin bir tarih henüz açıklanmış değil.