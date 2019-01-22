WhatsApp mesaj taşımaya sınır getirdi!

WhatsApp, bir mesajı aynı anda çok fazla kişiye göndermeye sınır getirdi. İlk bakışta gereksiz gözüken bu yasağın kendi içinde mantıklı gerekçeleri var.

İlginizi çekebilir: Huawei Mate 20 Pro yapay zeka özellikleri

WhatsApp bu kısıtlamayı neden getirdi?

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması bu özelliği elbette bazı geçerli gerekçeler yüzünden getirdi. Bu mesaj taşıma özelliği yüzünden yayılan mesajlar cinayetten, dolandırıcılığa, halkı gereksiz yere paniğe sevk etmeye kadar pek çok kötü amaçla kullanılıyordu. Mesajlaşma gruplarınıza düşen güya tehlikeli olayların gerçekleşeceği yönünde atılan içi boş mesajları hatırlayın.

Bu sınırın konulmasına sebep olan spesifik örnekse bir kaç ay önce Hindistan‘da gerçekleşmişti. Bir suç çetesinin viral mesajlar yoluyla 25 kişinin ölümüne sebep olduğu ortaya çıkmıştı. WhatsApp, teknolojinin nimetlerini insanları zarara uğratmak için kullananları durdurmak için mesaj paylaşım özelliğine sınır getirdi. Uygulama, bu özelliğini şöyle duyurdu: ”WhatsApp‘ın en son sürümündeki tüm kullanıcılar artık aynı anda yalnızca beş kişiyi iletebilir; bu, WhatsApp’ın yakın kişilerle özel mesajlaşmaya odaklanmasına yardımcı olur.”