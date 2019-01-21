Huawei Mate 20 Pro yapay zeka özellikleri

Teknoloji dünyasında son dönemin en çok konuşulan konularından biri şüphesiz yapay zeka. Artık iyiden iyiye hayatımıza giren bu teknoloji, akıllı telefonlarda da sık sık karşımıza çıkmaya başladı. Geçtiğimiz yıl Kirin 970 işlemcisinin içerisine özel bir yapay zeka birimi yerleştiren Huawei, bu yıl Kirin 980 işlemcisinde NPU birimini ikiye çıkardı ve yapay zeka yeteneklerini güçlendirdi.

Tabii ki Kirin 980 işlemcisinden gücünü alan Huawei Mate 20 Pro modeli de, birçok yapay zeka özelliği ile donatılmış durumda. İsterseniz gelin hep beraber cihazın içerisindeki yapay zeka yeteneklerine yakından bakalım.

Yapay zeka destekli fotoğrafçılık!

Huawei Mate 20 Pro, bünyesinde barındırdığı yapay zeka desteği ile 25 farklı kategoride 1500’den fazla senaryoyu tanımlayabiliyor. Bu da telefonun kamerasını kullanırken özel olarak bir ayar yapmanıza gerek kalmadan renkler, parlaklık ve kontrast gibi konularda çektiğiniz sahneye özel olarak otomatik bir iyileştirme yapılmasını ve en iyi sonucu elde etmenizi sağlıyor.

Örneğin bir kedinin fotoğrafını çekmek istediğinizde, kamera hemen objektifin önündeki nesnenin bir kedi olduğunu anlıyor ve kamera ayarlarını buna göre optimize ediyor. Telefonun kamerasındaki yapay zeka yeteneklerini kamera arayüzünde anlık olarak görebiliyoruz. Örneğin bir nesneye yakınlaşarak makro fotoğraf çekmek istediğinizde, cihaz kendini otomatik olarak “süper makro” moduna alıyor ve bu sayede kolayca istediğiniz fotoğrafı elde edebiliyorsunuz.

Video kabiliyetleri de yapay zeka ile gelişiyor

Fotoğrafta olduğu gibi video çekimlerinde de yapay zeka sayesinde birçok ekstra sunuluyor. Bu özelliklerden belki de en etkileyici olanı “AI Renk” özelliği. Bu özellik, her yerin siyah beyaz ancak seçtiğiniz objenin renkli olduğu videolar çekebilmenizi sağlıyor. Bu sayede oldukça sanatsal ve etkileyici görünen videolar elde edebiliyorsunuz.

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AI Renk dışında videonun arka planını bulanıklaştırma, renkleri gerçek zamanlı olarak değiştirme gibi video filtrelerini de yine yapay zeka desteği sayesinde kullanabiliyoruz.

Yapay Zeka sizin yerinize video düzenlesin!

Çektiğiniz videolarda yapay zeka desteğini kullanabileceğiniz bir diğer konu ise “Yapay Zeka Video Editörü” Bu sayede akıllı telefonunuz çektiğiniz videodaki her bir kişiyi tanımlayarak, sevdiklerinizle video paylaşmanız adına video düzenleme yapabiliyor ve böylece video düzenleme için ayrıca uğraşmanıza gerek kalmıyor.

Oyuncağınıza hayat verin

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Huawei Mate 20 Pro’nun etkileyici özelliklerinden bir diğeri de yapay zekayı kullanarak gerçek hayattaki bir objeyi saniyeler içerisinde dijital ortama taşıyabilmesi. 3D Derinlik Algılama Kamerası ve yapay zeka desteğinin birlikte çalışması sayesinde, gerçek hayattaki bir objeyi tarayarak onu telefonunuza aktarabiliyorsunuz.

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