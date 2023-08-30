Meta, bu yılın başlarında Windows platformunda sunulan özelliklerini şimdi de Mac için geliştirilmiş bir WhatsApp sürümüyle kullanıcılarına sunuyor. Bu yeni sürüm, sekiz kişiye kadar grup görüntülü arama ve 32 kişiye kadar sesli arama gibi özellikler sunuyor.

Artık WhatsApp, grup görüşmelerine katıldıktan sonra dahil olmanıza, çağrı geçmişinizi incelemenize ve hatta uygulama kapalıyken bile gelen çağrı bildirimlerini alıp almamayı tercih etmenize olanak tanıyor.

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Şirket, Mac kullanıcılarına tanıdık bir deneyim sunacak şekilde uygulamanın tasarımını yenilediğini vurguluyor. Artık dosyaları sohbetlere sürükleyip bırakarak kolayca paylaşabilir ve sohbet geçmişinizi daha ayrıntılı bir şekilde görüntüleyebilirsiniz. Özellikle, kişisel mesajlar ve aramaların uçtan uca şifrelemeye sahip olduğu ve bu güvenliğin cihaz düzeyinde sağlandığı konusunda şirket tarafından güvence veriliyor.

WhatsApp’ın yıllardır kullanılan bu özelliklerine Mac kullanıcılarına çok geç sunması kabul edilebilir bir olay değil. Uygulama hala Apple Silicon mimarisini desteklemiyor. Uzun süredir Beta aşamasında olan Apple M işlemci destekli WhatsApp uygulaması da beta’dan çıkamadı. Bakalım Meta artık Mac kullanıcılarına önümüzdeki süreçte daha fazla önem vermeyi tercih edecek mi? Bekleyip göreceğiz.