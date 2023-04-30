Bu yeni özellik sayesinde, kullanıcılar sesli mesajları dinlemek için uygun olmadıklarında, örneğin toplantıda veya sessiz bir ortamda bulunduklarında, mesajın içeriğine hızlı bir şekilde erişebilecekler. Bu da WhatsApp kullanıcılarının daha verimli bir şekilde iletişim kurmalarını sağlayacak.

Sesli mesajların metin olarak görüntülenebilmesi için mesaj balonuna dokunulması yeterli olacak. Böylece, mesajın altında metin olarak mesajın içeriği görüntülenecek. Kullanıcılar, metin olarak görüntüleme özelliğini aktif edebilecek ya da devre dışı bırakabilecek. Özelliği etkinleştirmek ya da devre dışı bırakmak için Ayarlar > Sohbetler > Sesli Mesaj Deşifreleri kısmına giderek, “Sesli Mesaj Deşifrelerini Göster” seçeneğini açıp kapatabilirler.

Sesli mesajların metin haline dönüşmesi, aynı zamanda başka bir güzel özelliği de beraberinde getirecek. Sesli sohbetin metin olarak sohbet içeriğinde yer alması, sesli mesajda geçen bir kelimeyi WhatsApp’ta metin olarak arayabilmenize olanak sağlayacak.

Özellikle bir sesli not içerisinde belirli bir şeyi aramak istediğinizde bu özellik çok kullanışlı olacaktır. Bir şeyi bulmak için baştan sona uzun sesli mesajları dinlemek zorunda kalma dönemi nihayet sona erecek. Bunun yanında sesli mesajların yazıya dönüştürülmüş halleri de diğer sohbet içerikleri gibi uçtan uca şifreleme yöntemiyle korunacak.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Her geçen gün yeni özelliklerle güncellenen WhatsApp sizce Telegram gibi diğer mesajlarla servisleriyle arasındaki farkı açacak mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!