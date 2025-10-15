Yeni Poco F8 Ultra modeli sonunda ortaya çıktı! Peki bu cihaz gerçekten söylendiği kadar güçlü mü? Snapdragon 8 Elite Gen 5 yongasıyla sınırları zorlayacağı söylenen telefon, kısa sürede teknoloji dünyasında gündem oldu. F8 Ultra serisi, Türkiye’deki kullanıcılar için ne ifade ediyor?

Yeni nesil Poco F8 Ultra Geekbench testinde görüldü!

Poco F8 Ultra, uzun zamandır söylentilerle gündemdeydi ve şimdi Geekbench 6.5 testinde ortaya çıkarak adeta resmiyet kazandı. 25102RKBEC model numarasıyla listelenen cihaz, gücünü en yeni Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden alıyor. Bu çip, iki performans çekirdeğini 4.21 GHz, altı verimlilik çekirdeğini ise 3.6 GHz hızında çalıştırarak dikkat çekici bir performans ortaya koyuyor.

Test sonuçlarına göre cihaz, tek çekirdekte 3559 puan, çoklu çekirdekte ise 11.060 puan elde etti. Bu rakamlar, Android dünyasında şimdiye kadar görülen en yüksek skorlar arasında yer alıyor. Bu güçlü donanımıyla Poco F8 Ultra, performans konusunda rakiplerine gözdağı veriyor. Cihaz, 16 GB RAM ve en güncel Android 16 işletim sistemiyle test edilmiş durumda.

Tasarım tarafında da yenilikler dikkat çekiyor. Sızan görseller, F8 Ultra ince çerçeveleri ve daha köşeli hatlarıyla modern bir kimliğe kavuştuğunu gösteriyor. Arka tarafta dikey konumlandırılmış kamera modülü, seriye amiral gemisi havası katarken, ön tarafta ortalanmış bir selfie kamerası bulunuyor. Ekranın AMOLED tabanlı olacağı ve yüksek yenileme hızıyla oyun severlere hitap edeceği de belirtiliyor.

Türkiye özelinde bakıldığında, Poco F8 Ultra modeli özellikle fiyat-performans odaklı kullanıcıların ilgisini çekecek gibi görünüyor. Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcinin sağladığı yüksek verimlilik, cihazın ısı yönetimi ve pil ömrü açısından da önemli avantajlar sunabilir. Ayrıca Android 16 ile birlikte gelen yeni arayüz optimizasyonları, çoklu görev performansında da fark yaratacak.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Yeni F8 Ultra modelinin Android dünyasındaki rekabete nasıl bir etki yaratacağını düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşmayı ve en güncel gelişmeler için bizi takip etmeyi unutmayın!