WhatsApp kullanıcı adı özelliği ardı arkası gelmeyen sızıntıların ve testlerin ardından nihayet kararlı sürüme gelmeye hazır gibi görünüyor. Önce WhatsApp Android beta sürümlerinde görülen özellik, geçtiğimiz yıl Aralık ayında WhatsApp iOS beta sürümüne gelmişti. Şimdi ise WhatsApp kullanıcı adları kararlı sürüme gelmeye hazırlanıyor.

İçindekiler WhatsApp Kullanıcı Adı Yakında Kullanıma Sunulacak

WhatsApp Kullanıcı Adı Yakında Kullanıma Sunulacak

WhatsApp geliştiricileri uygulamayı sürekli olarak güncellemeye devam ediyorlar. Son olarak WhatsApp’ın diğer platformla uyumlu çalışmasını sağlayacak bir yenilik üzerinde çalıştığını sizlere duyurmuştuk. Şimdi de WhatsApp kullanıcı adı özelliği yeniden kendini gösterdi.

WhatsApp geçtiğimiz yılın Mayıs ayından bu yana kullanıcı adlarının eklenmesi üzerinde çalışıyor. Aralık ayında iOS için beta sürümüne eklendikten sonra, bu özelliğin tüm platformlarda daha geniş bir şekilde kullanıma sunulması bekleniyor.

Bu yeni ve kullanışlı özellik, kullanıcıların alfanümerik karakterlerle (a-z veya 0-9) özel kullanıcı adları belirlemesine olanak tanıyor. WhatsApp Business beta sürümünde görüntülenen bu yeniliğin yaklaşmakta olduğunu söyleyebiliriz.

Kullanıcı adlarının benzersiz olması gerektiği için istenilen kullanıcı adının alınmış olması durumunda farklı varyasyonların denenebileceği belirtiliyor. İlginç kullanıcı adları göreceğimiz kesin diyebiliriz. Diğer mesajlaşma uygulamalarının çoğu kullanıcı adlarını desteklediğinden, WhatsApp’ın bu özelliği sunması bir ilk olmayacak.

WhatsApp, kullanıcıların telefon numaralarını gizli tutmalarına olanak tanıyarak daha fazla gizlilik sağlamayı hedefliyor. Bu özellikle, kişilerle iletişim kurmak için sadece kullanıcı adlarının kullanılmasına izin verilmesiyle sağlanacak.

Kullanıcı adlarının kullanıma sunulmasıyla birlikte, WhatsApp ayrıca kanal sahiplerinin hesaplarına da kullanıcı adları eklemeye çalışıyor. Bu özellik, kullanıcıların takip ettikleri kanalları daha kolay tanımlamalarına yardımcı olacak.

Ancak, bu özelliğin henüz tam olarak geliştirilmediği ve ilerleme kaydedilmediği belirtiliyor. WhatsApp, platformun her yönünü kullanıcılarının daha iyi bir deneyim yaşaması için sürekli olarak geliştirmeye devam ediyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce WhatsApp kullanıcı adı nasıl olacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!