Samsung cephesinin yeni bütçe dostu akıllı telefonları Galaxy A55 ve Galaxy A35 hakkında yepyeni haberler var. Bu sabah erken saatlerde Galaxy A35’in kanlı canlı Kore’nin sertifikalandırma kuruluşunda ortaya çıktığı haberini sizlerle paylaşmıştık. Şimdi de Samsung Galaxy A55 ve kardeşi A35 render görüntüleri ile karşımızda. İşte yeni canavarların özellikleri ve tasarımları.

Samsung Galaxy A55 ve Galaxy A35 Harikalar Yaratmaya Geliyor, İşte Bilmeniz Gerekenler

Samsung’un, bu yılın ilk çeyreğinde Galaxy A55 ve Galaxy A35 akıllı telefonlarını bir dizi pazarda piyasaya sürmeyi planladığı söyleniyor. Söylentilere göre, her iki cihazla ilgili önemli bilgiler sızdırıldı ve tasarımlarıyla ilgili net bir fikir edinildi.

Önde gelen sızıntı kaynağı Evan Blass’ın paylaştığı görüntülere göre, her iki telefon da benzer bir tasarıma sahip. Ön tarafta nokta çentikli bir ekran, arka tarafta ise LED flaş destekli üçlü kamera modülü bulunuyor. Galaxy A55 ve A35, Buz Mavisi (Awesome Iceblue), Mor (Awesome Lilac) ve Koyu Mavi (Awesome Navy) olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle sunulacak.

Sızdırılan render görselleri, yeni A serisi cihazların tanıdık Samsung tasarım dilini koruduğunu gösteriyor. Düz bir arka panele ve ayrı dairesel kamera modüllerine sahip olan cihazlar, kullanıcıların Samsung’un orta sınıf cihazlarını diğer modellerden ayırt etmelerini kolaylaştıran özellikler taşıyor.

Ayrıca, yan düğmelerin etrafında bulunan “Key Island” adlı bir tasarım öğesi de dikkat çekiyor. Bu tasarım oldukça yeni. Anahtar Adası (Key Island) adı verilen bu kısımda cihazın güç ve ses tuşları gibi kontrol tuşları yer alacak. Bu sayede kullanıcılar cihaza karşıdan baktıklarında bu tuşların yerini daha kolay görebilecek.

Rapora göre, Galaxy A55’in 6,5 inçlik bir AMOLED ekranla geleceği ve A35’in ekran boyutunun ise 6,6 inç olacağı belirtiliyor. Her iki cihazın da FHD+ çözünürlüğü ve 120Hz yenileme hızı sunması bekleniyor. Ayrıca, Samsung A55 Exynos 1480 yonga setiyle gelirken, A35’in ise Exynos 1380 yonga seti tarafından destekleneceği söyleniyor.

Her iki modelin de 12 GB’a kadar RAM ve 256 GB’a kadar depolama alanıyla gelmesi öngörülüyor. Ayrıca, 5.000mAh pil ve 25W hızlı şarj desteği bekleniyor. 12GB’a kadar RAM biraz ilginç olacak, zira firmanın amiral gemisi Galaxy S24 serisinde bile 12GB RAM sadece S24 Ultra ve S24 Plus modelinde bulunuyor.

Galaxy A35’in 13MP ön kamera ve 50MP ana, 8MP ultra geniş ve 5MP makro kameradan oluşan üçlü kamera kuruluma sahip olabileceği söyleniyor. Galaxy A55 ise 32MP ön kamera ve 50MP ana, 12MP ultra geniş ve 5 megapiksel makro kameradan oluşan üçlü kamera kuruluma sahip olacak.

Her iki modelin de Android 14 tabanlı One UI 6.1 ile çalışması bekleniyor. Ayrıca, IP67 derecesine sahip bir korumalı kasa ile gelmeleri planlanıyor.

Samsung’un Galaxy A55 ve Galaxy A35 modellerini ne zaman resmi olarak duyuracağı henüz net değil. Geçmişte benzer modellerin Mart ayında duyurulduğu göz önüne alındığında, Mart ayı içerisinde bir duyuru bekleniyor. Tanıtımın heyecanla beklenen bir etkinlik olması bekleniyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce Samsung’un yeni canavarları neler sunacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!