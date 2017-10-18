WhatsApp’a Gerçek Zamanlı Konum Paylaşma Özelliği Geldi

Artık WhatsApp’ta gerçek zamanlı olarak konum paylaşma özelliğine sahip olan anlık mesajlaşma uygulamaları arasında yer alıyor.

WhatsApp’ın bu yeni özelliği hem Android hem de iOS sürümünde Konum Paylaş seçeneği altında yer alıyor. Kullanıcılar daha önce tek seferlik konum paylaştığı yerden bu özelliğe de erişebilecekler.

Konum kullanıcının belirlediği süreyle paylaşılacak. Bu özellik daha önce Facebook Messenger ve iMessage gibi anlık konuşma uygulamalarına gelmişti. Bu özellik ile beraber kullanıcılar anlık konumlarını 15 dakikalığına, 1 saatliğine ve 8 saatliğine paylaşabilecekler. İstedikleri zaman konum paylaşımına son verilebilecek.