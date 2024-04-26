IMAX Laser sinema salonları ile Türkiye’de sinemaların kalitesi arşa çıkacak. Ülkemizde sinemaya gitme alışkanlığı, yıllardır devam eden bir gelenek. Ancak, dijital platformların yükselişiyle birlikte, bazı izleyiciler sinema deneyimini evlerinde de yaşamaya başladılar. Bununla birlikte, IMAX gibi sinema standartlarına sahip olanlar ise sinema salonlarını tercih etmeye devam ediyorlar. Ancak, ülkemizdeki IMAX deneyimi, uluslararası standartlara kıyasla bazı eleştirilere maruz kalmıştı. Bu eleştirilerin üzerine, CineNOVA ve IMAX iş birliğiyle yeni bir teknoloji Türkiye’ye getiriliyor. IMAX Laser sinema salonları ile sinemaların kalitesi artıyor. Peki sinema fiyatları ne olacak?

CineNOVA ve IMAX’ten Türkiye’de Yeni Sinema Deneyimi: IMAX Laser Salonları Geliyor

2024 yılında İstanbul ve Ankara‘da başlayacak olan lazer projeksiyon teknolojisiyle donatılmış IMAX salonları, lazer sistemleriyle izleyicilere üstün bir sinema deneyimi sunacak. Ardından 2025 ve 2026’da iki farklı şehre daha bu lazer projeksiyonlu salonların açılacağı belirtiliyor.

CineNOVA ve IMAX ortaklığı, Türkiye’nin sinema endüstrisindeki gelişimine önemli bir katkı sağlayacak. IMAX CEO’su Rich Gelfond, Türkiye’nin IMAX’in dünya çapında büyüme fırsatlarına örnek olduğunu belirtti. 2000 yılından beri ülkemizde faaliyet gösteren IMAX, halihazrıda mevcut 8 salonuyla ülkedeki varlık gösteriyor. Lazerli sinema salonları ile şirket Türkiye’deki yerini önemli ölçüde güçlendirecek.

Lazerli IMAX teknolojisi, şirketin en gelişmiş sinema deneyimini sunuyor. Bu yeni teknolojiyle birlikte, izleyicilere daha canlı renkler, daha keskin görüntüler ve daha etkileyici bir ses deneyimi sunulacak. Bu gelişme, Türkiye’deki sinema severler için heyecan verici bir yenilik olarak karşılanıyor.

IMAX’in lazerli projeksiyon teknolojisi, sinema sektöründe bir devrim niteliği taşıyor. Bu teknoloji sayesinde, izleyicilere daha önce hiç yaşamadıkları bir sinema deneyimi sunulacak. Henüz İstanbul ve Ankara’da başlayacak olan bu projenin, diğer şehirlerde de hayata geçirilmesiyle birlikte, Türkiye’nin sinema sektöründeki yerini daha da güçlendireceği öngörülüyor.

Sinema Fiyatları Ne Olacak? Artış Olur mu?

Bu süreçte sinema fiyatları da merak edilir oldu. Doğal olarak bu teknoloji henüz yeni olduğu için ve kurulumu masraflı olduğu için IMAX Laser salonları standart sinemalara göre daha yüksek bir bilet fiyatına sahip olacaktır. Henüz telaffuz edilen bir ücret olmadığını söyleyelim. Ancak bu gelişmenin diğer sinema salonlarındaki bilet fiyatlarını etkileyeceğini söylemek yanlış olur.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce lazerli IMAX salonları Türkiye’de sinema alışkanlıklarını değiştirecek mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!