Son zamanlarda Nothing, fiyat-performans oranıyla dikkat çeken bir dizi ürün sunmuş olmasına rağmen, birçok açıdan sorunlarla karşılaştı gibi görünüyor. Ancak, yeni piyasaya sürülen Nothing Phone 2a, favori ürünler arasında yerini koruyor ve şimdiye kadar sızan bilgilere göre, Nothing Phone 3 modelinin de yakında geleceği konuşuluyor.

Android Headlines, Nothing Phone 3’e benzeyen bir cihaz keşfetti ve şu anda herhangi bir resmi bilgi olmasa da, cihazın varlığı doğrulandı. Bu, Nothing Phone 2a’nın geliştirilmiş versiyonu olmayabileceğini ve başka bir Nothing cihazının piyasaya sürüleceğini öne sürüyor.

Ancak, Nothing Phone 3’ün özellikleri hakkında henüz çok az bilgi mevcut. Ancak, Nothing’in önceki modeli olan Nothing Phone 2’de olduğu gibi, yeni telefonun da iddialı özellikler sunması bekleniyor. Nothing Phone 2, Snapdragon 8+ Gen 1 işlemcisine sahipti ve Nothing Phone 3’ün de Snapdragon 8 Gen 2 gibi son teknoloji işlemcilerle gelmesi muhtemel.

Ancak, cihazın kesin çıkış tarihi hakkında net bir bilgi bulunmuyor, bu yüzden Phone 3’ün sızıntıları ve görselleri ortaya çıkana kadar beklememiz gerekecek. Bununla birlikte, sızdırılan teknik özellikler ve tasarım hakkında detayları sizinle paylaşacağız. Ancak, kesin olan bir şey var ki, telefonun genel tasarımı Nothing’in karakteristik tarzını yansıtacak, bu yüzden hayranları endişelenmeyecek.