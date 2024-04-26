Akıllı bileklikler ve saatler artık hayatımızın önemli bir parçası haline geldi. Bu bağlamda birçok kişi akıllı bileklik ve saat arıyor. Ancak burada atlanan bir nokta var. Akıllı bileklik ve saatler nasıl seçilir? Bu yazıda sizler için akıllı saat seçmenin püf noktalarına değineceğiz.

Niçin akıllı saat alıyoruz?

En önemli soru neden bir akıllı saat alıyoruz? Amaç spor yapmak ise yapılacak sporu destekleyen bir model seçmek önem taşıyor. Bisikletçiler için ayrı bir parantez açmak istiyorum. Bisiklet sporunda antrenman takibi önemli. Ancak Spotify ve Google Haritalar yüklenebilen bir akıllı saat almak bisiklet kullanımını oldukça kolaylaştırıyor. Trafik ışıklarında beklerken telefonu çıkarmadan müzik değiştirmek veya navigasyon detaylarına buradan bakmak oldukça kolay.

Akıllı saat almaktaki amaç bildirimleri görmek ise ve alacak kişi spor yapmayacaksa burada bakılması gereken şey tasarım. Takım elbise ile takılacaksa yuvarlak tasarımlı bir saat daha hoş olacaktır. Akıllı bir saat kullanıldığının belli olması isteniyorsa kare hatlı saatler daha mantıklı olacaktır. Burada seçim kullanıcının göz zevkine ve kıyafet seçimine kalıyor.

Saat büyüklüğü

İkinci önemli husus ise saatin büyüklüğü. Biraz saat araştırması yaptıysanız özellikle Samsung ve Huawei kanadında “40 mm” “42 mm” “44 mm” gibi kavramlar görmüşsünüzdür. Bunlar saatlerin çapını belirtiyor. Bu hususta yapılması gereken şey herhangi bir teknoloji markete gidip bu saatleri denemek ve bileğinizde en düzgün duran büyüklükte bir akıllı saat almaktır.

Marka

Saat, bileklik, kulaklık gibi ekosistem ürünleri kendi markalarıyla daha stabil ve uyumlu çalışırlar. Bundan mütevellit kullandığınız akıllı telefon hangi marka ise o markadan akıllı saat tercihi yapmak en mantıklısı olacaktır.

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Kordon bulunulabilirliği

Saat, kombini tamamlayan önemli bir parça. Bundan mütevellit akıllı saat kullanıcıları genellikle kombinlerine uygun kordonlar satın almak ister. Burada en önemli kısım alınacak saatin kordonlarının kolay bulunup bulunmaması. Piyasada en çok Apple Watch kordonu bulabilirsiniz. Bunun ardından ise Samsung, Xiaomi, Honor, Huawei gibi birçok markanın kullandığı 22 mm ve 20 mm kordonlar sıkça satılır. Ancak Samsung ve Huawei’in bazı modellerinde farklı kordon tipleri kullanılıyor. Bu kordonlar çoğunlukla piyasada bulunmuyor, markanın kendi kordonları satın alınmak zorunda kalınılıyor. Bundan mütevellit kordon tipi seçimi de çok önemli.

Yazılım

Bir akıllı saatten bildirimleri göstermesi, sağlık takibi yapması, aramaları yönetmesi gibi şeyler beklenir. Ancak beklentileriniz arasında mesajlara cevap verme, Spotify üzerinden müzik dinleme, Haritalar uygulaması üzerinden navigasyon takibi yapmak gibi bir beklentiniz var ise burada yazılım çok önemli. Çünkü Xiaomi (Xiaomi Watch 2 ve Xiaomi Watch 2 Pro hariç), Honor ve Huawei saatlerinde kendi yazılımlarını kullanıyorlar. Bu yazılımlarda da bahsettiğimiz özellikler maalesef kullanılamıyor. Bahsettiğimiz özellikleri kullanmak istiyorsanız WearOS ve WatchOS yazılımlı bir akıllı saat almanız gerekiyor. Saatin yazılım detaylarını ise resmi satış kanallarında bulabilirsiniz.

* Solda WearOS, sağda WatchOS