Kullanıcılar tarafından bildirildiği üzere, WhatsApp 24 Ekim’de iOS 10 ve iOS 11 ile iPhone’larda çalışmayı durdurması bekleniyor. Sosyal ağlarda paylaşılan ekran görüntüleri, uygulamayı kullanmaya devam etmek için cep telefonlarının güncellenmesi gerektiğini bildiriyor.

WhatsApp destek sayfalarında da bilgileri doğrulamak mümkün. Açıklamaya göre, uygulama artık yalnızca iOS 12 veya sonraki sürümleri çalıştıran mobil cihazlarla uyumlu olacak. Diğer işletim sistemleri için WhatsApp, Android 4.1 veya sonraki bir sürümünü ve KaiOS 2.5.0 sürümünü destekleyecek.

Şu anda Apple, iPhone SE (1. nesilden), iPhone 6s ve sonraki modellerden Apple cihazlarıyla uyumlu iOS 15’i kullanıcıların kullanımına sunuyor. Bu durumda, örneğin iPhone 6 ve iPhone 5s kullanıcıları, cihazlarını iOS 12’ye güncelleyebilir ve uygulamayı çalışır durumda tutabilir.

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iOS 6 ile piyasaya sürülen ve iOS 10’a güncellenen iPhone 5 kullanıcılarının, model için güncelleme desteği sona erdiği için WhatsApp’ı kullanmaya devam etmek için akıllı telefonlarını değiştirmeleri gerekecek.

Peki şimdi ne olacak?



WhatsApp, bu sistemlere verdiği desteği sonlandırmadan önce, kullanıcılara doğrudan uygulama üzerinden “önceden ve birkaç kez güncellemeleri hatırlatılarak” bilgilendirileceğini bildiriyor. Yine de destek sayfalarında platform, kullanıcıların iOS’un “mevcut en son sürümüne” sahip olmalarını önerecek. Ayrıca Apple iPhone 5 ve iOS 10’u, 2016 yılında Apple tarafından piyasaya sürüldü.

Kaynak: wabetainfo