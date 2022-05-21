Dünyaya internet sunan geniş ve yoğun denizaltı kablo ağı, sismik aktiviteyi izlemek için de kullanılabilir. Aslında, bu kablolardan biri zaten bir deprem algıladı ve böylece teknolojinin çalıştığını kanıtlamıştı.

Dünyanın denizleri ve okyanusları devasa ve endişe verici bir şekilde, su altındaki alanların çoğu hala aktif olarak izlenmiyor. Sadece birkaç özel sensörle, düzenli olarak güncellenen jeofizik verilerde hala büyük bir eksiklik var. Bu, yeni bir atılım nedeniyle değişebilir.

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Yakın zamanda yayınlanan bir makale, yeni bir yöntemin denizaltı telekomünikasyon kablolarını bir dizi sensöre dönüştürdüğünü iddia ediyor. İnovasyonun arkasındaki ekip, teknolojinin depremleri ve dalgalar ve akıntılar gibi diğer sıradan okyanus faaliyetlerini tespit edebileceğini bile kanıtladı.

Sunduğumuz teknik, Dünya izleme yeteneklerimizi dönüştürme potansiyeline sahiptir. Deniz tabanı, mevcut denizaltı telekomünikasyon altyapısını değiştirmeden binlerce [bu tür] sensörle donatılabilir.

Ekip, amplifikatörler ve tekrarlayıcılar nedeniyle oluşan bir denizaltı kablosunun bölümlerinden bahsediyordu. Şu anda okyanus tabanına döşenen hemen hemen tüm kablolar, veri akışlarının güvenli ve güvenilir bir şekilde geçiş yapmak için yeterli enerjiye sahip olmasını sağlayan bu araçlara sahiptir. Bu tekrarlayıcılar, bir kablo boyunca her 28 ila 56 mil (45 ila 90 km) arasında yer alır. Kabloları daha kısa “açıklıklara” ayırırlar. Ekip, tüm transatlantik bağlantıya yayılmış tekrarlayıcılar arasındaki bu bireysel aralıklara güvendi.

Yöntem, küresel olarak konuşlandırılırsa veya uygulandığında, önceden var olan donanımı kullanarak okyanus tabanında binlerce kalıcı gerçek zamanlı çevresel sensör sunabilir. Yeni yöntemi önceden var olan sismometre tabanlı ağlarla özümsemek, küresel deprem izleme altyapısını büyük ölçüde genişletecektir.

Yeniliğin sualtı altyapısında herhangi bir değişiklik veya ekleme gerektirmediğini belirtmek ilginçtir. Bu, çözümü son derece uygun maliyetli, ölçeklenebilir ve hızlı bir şekilde dağıtılabilir hale getirir.