Meta’nın sahip olduğu ünlü iletişim platformu WhatsApp’ın Başkanı Will Cathcart, İngiltere’nin yakında onaylanması beklenen Çevrimiçi Güvenlik Yasası nedeniyle WhatsApp uygulamasının yasaklanabileceğini açıkladı.

Dev şirket, Çevrimiçi Güvenlik Yasasının şu anda WhatsApp’ın hizmetteki mesajları koruyan uçtan uca şifreleme sistemini zayıflatmaya zorlamasından endişe duyuyor.

WhatsApp, İngiltere Kapanmayı Göze Alıyor

Bilmeyenler için WhatsApp başta olmak üzere birçok sosyal medya platformunun uyguladığı Uçtan uca şifreleme teknolojisi, mesajların veya verilerin sadece gönderen ve alıcının okuyabilmesini sağlayan ve bu sayede mesajların güvenliğini sağlayan bir yöntem.

Ancak İngiltere de dahil olmak üzere bazı ülkeler, bu veri saklama yönteminin yasa dışı eylemlere yardımcı olabileceğini savunarak, şifreleme yönteminin devlet kontrolü açısından zayıflatılmasını istiyor. Ada hükümetinin yeni güvenlik yasası da bu zayıflatmayı gereğinde şirketlerden isteyebilecek bir altyapıya sahip.

Eğer yeni yasa ile beraber hükümet, şifrelemeyi zayıflatmaya yönelik bir baskı yaparsa, WhatsApp bu isteği reddedebilir ve uygulamanın ülkede tamamen yasaklanma riskiyle karşı karşıya kalabilir.

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Şirketin CEO’su Will Chart böyle bir senaryoda, “uygulamanın güvenliğini düşürmesine” izin vermektense, Birleşik Krallık’taki kullanıcıların uygulamayı kullanmalarının durdurulmasını tercih edeceğini söyledi. Başkan, “WhatsApp’ın güvenliğini düşürmeyeceğiz . Bunu asla yapmadık ve dünyanın başka yerlerinde engellenmeyi kabul ettik.” sözleriyle de platformun güvenlik politikalarını değiştirmeyeceklerini belirtti.