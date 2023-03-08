WhatsApp, şifreli platformdaki grup sohbeti üyeliklerinin belirli bir süre sonra sona ermesini sağlayacak yeni bir özelliği test ediyor. Meta’nın sahip olduğu mesajlaşma hizmetini bu kadar popüler yapan şeylerden biri de sürekli olarak yeni grup sohbeti özellikleri geliştirmesi ve sonuncusu “expiring groups” olarak adlandırılan yaygın soruna bir çözüm olmayı amaçlıyor.

Bu terim, doğum günü gibi tek seferlik bir etkinliği organize etmek için geçici olarak kurulan ve söz konusu etkinlikten sonra kullanışlılığını yitiren grupları ifade ediyor. Bu tür gruplar uygulamada gereksiz karmaşaya neden olabiliyor ve gruptaki diğer kişiler hala sohbet halindeyse üyelerin dikkatini dağıtabiliyor.

WABetaInfo’nun bir başka beta keşfinin de gösterdiği gibi, WhatsApp bu sorunun açıkça farkında. Yeni bir “Süresi Dolan Gruplar” ayarı, kullanıcıların WhatsApp grupları için belirli bir son kullanma tarihi belirlemelerine olanak tanıyacak. Kullanıcı arayüzü seçeneğinin açıklayıcı metninde “Etkinleştirildiğinde, grupları son kullanma tarihlerinde temizlemeniz istenecektir” ifadesi yer alıyor.

“Bu özellik yayınlandığında, kullanıcılar bir gün, bir hafta veya özel bir tarih gibi çeşitli sona erme seçenekleri arasından seçim yapabilecek ve ayrıca fikirlerini değiştirmeleri durumunda daha önce ayarlanmış bir sona erme tarihini kaldırma olanağına sahip olacaklar” diye açıklayan WABetaInfo, seçeneğin bireyler için olduğunu ve “diğer grup katılımcıları için geçerli olmayacağını” da sözlerine ekledi.

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Bu özellik, WhatsApp geliştiricileri tarafından TestFlight Beta Programı aracılığıyla sunulan 23.5.0.71 sürümünde yer alıyor. Özelliğin ne zaman kullanıma hazır olacağı belli değil, ancak aktif olarak geliştiriliyor olması çok sayıda grup üyeliği olan kullanıcılar için sevindirici bir haber olabilir.

Bu arada, WhatsApp’ın üzerinde çalıştığı bildirilen bir başka özellik, kullanıcıların platformda spam aramalardan kaçınmasına yardımcı olabilir. WABetaInfo’ya göre, bu özellik bilinmeyen numaralardan gelen aramaları susturma olanağı sunacak, ancak susturulan aramalar Bildirim Merkezi’nde ve aramalar listesinde görünmeye devam edecek.

İkinci özellik, WhatsApp’ın Topluluklar özelliğinin ortaya çıkardığı bir soruna yanıt olarak geliştiriliyor ve bu özelliğin numaraları rastgele aramalara ve bilinmeyen kullanıcılardan gelen grup sohbeti davetlerine açtığı bildiriliyor.