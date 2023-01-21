WhatsApp, günümüzde birçok kişinin diğer insanlarla iletişimde ilk olarak kullandığı araç olarak karşımıza çıkıyor. Her geçen gün kullanıcıların hayatını kolaylaştıran özelliklerle güncellenen uygulama, şimdi de uygulamanın çıktığı tarihten bu yana şikayet edilen bir konuyu düzeltmek üzere güncellenecek. Artık WhatsApp ile gönderilen fotoğraflar gerçek kalitede gönderilebilecek!

WhatsApp Favori Fotoğraf Paylaşım Aracınız Olabilir!

Hatırlatmak gerekirse, WhatsApp ile gönderilen fotoğraflar bir sıkıştırmaya uğruyor ve bu sıkıştırmanın ardından fotoğraflar gerçekte olduklarından çok daha düşük kalitede karşı tarafa iletiliyordu. Bu nedenle birçok kullanıcı çektikleri fotoğrafları karşı tarafa WhatsApp ile atmaktan kaçınıyor ve e-posta ya da AirDrop gibi alternatif yollarla fotoğrafları kalite kaybına uğramadan karşı tarafa göndermeyi seçiyordu.

Uygulamanın kullanıma sunulduğu tarihten bu yana birçok kullanıcının şikayet ettiği konu hakkında sonunda bir adım atıldı. WhatsApp’ın Android uygulamasının beta testlerinde ortaya çıkan bir özellik, fotoğrafların hiçbir sıkıştırmaya uğramadan karşı tarafa gönderilmesine olanak sağlıyor.

Halihazırda WhatsApp’ta “Depolama ve Veri Kullanımı” bölümünde kullanıcılar fotoğrafların hangi kalitede gönderileceğini seçebiliyor. Ancak en iyi kaliteyi seçseniz de gönderilen fotoğraflar bir sıkıştırmaya uğruyordu.

Yeni sürümle beraber sıkıştırma işlemi tamamen devre dışı bırakabilecek. Ayrıca, “Depolama ve Veri Kullanımı” bölümünden erişilen fotoğraf kalite ayarları menüsü de direkt olarak fotoğrafın gönderildiği ekrana yerleştirilmiş. Bu sayede kullanıcılar fotoğrafı gönderirken hangi kalitede göndermek istediklerini hiçbir menüye girmeye gerek kalmadan tek tıkla seçebilecek.

Henüz bu özelliğin ne zaman genel kullanıcılar için kullanıma sunulacağı bilinmiyor. Ancak bunun yakın zamanda hayata geçmesi bekleniyor. Yeni özellikle beraber WhatsApp kullanıcıların birbirlerine fotoğraf göndermede kullanacakları yegane araç olabilir.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce bu konu daha önce çözülmeli miydi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!