Mobil
WhatsApp, Beklenen 2 Büyük Özelliği Uygulamasına Ekliyor
Büyük Link Ön İzlemeleri
WhatsApp, yaklaşık bir ay önce, paylaşılan bağlantılarda görüntü ön izlemesi göstermeleri testini yapıyordu. Bu yeni özellik güvenlik açısından son derece önem arz ediyor. Bu sayede hangi siteye giriş yapabileceğiniz hakkında bir fikir sahibi olabileceksiniz.
WhatsApp sonunda bu özelliği tüm Android ve IOS beta test kullanıcıları için kullanıma sunmaya hazır.
Kaybolan Mesajlar
WhatsApp, mesajları 24 saat sonra otomatik olarak silen, bir diğer ismi ile “Kaybolan Mesajlar” için kullanıcılara yeni seçenekler sunmak için geliştirme işlemleri yapıyordu. Yaptığı geliştirmeleri, bugün Google Play Beta Programı aracılığıyla beta kullanıcılarına ulaştırdı.
Seçenekler hala geliştirme aşamasında ancak WhatsApp daha fazla seçenek sunmak için çalışmalarına devam ediyor. Seçenekler arasında en göze çarpan durum ise otomatik silinen mesajın süresini 90 güne kadar çıkarmış olması.
Yukarıda bulunan ekran görüntüsünde de görebileceğiniz üzere, WhatsApp hala 24 saat seçeneğini tutuyor. Buna ek olarak ise 7 gün ve 90 gün seçeneklerini eklemiş bulunmakta.
7 gün ve 90 gün seçenekleri şu an için geliştirme aşamasında. Gelecekteki güncellemelerde kullanıma sunulması bekleniyor.
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Mobil
Moto Tab G20 Teknik Özellikleri Ortaya Çıktı
Moto Tab G20, teknik özellikleriyle birlikte Google Play Console’da görüldü. Moto Tab G20’nin teknik özellikleri ve tasarım görselleri 3. nesil Lenovo Tab M8 ile benzerlik göstermekte. Bunu göz önüne alırsak, Moto Tab G20, Lenovo muadili tableti yeniden markalanmış bir sürümü olabilir. Tabletin teknik özellikleri Google Play Console’da görüldüğünden, Motorola çok yakında bu yeni tableti tanıtmak için lansman yapmayı planlıyor gibi gözüküyor.
Moto Tab G20 Teknik Özellikleri
Moto Tab G20 yani yeniden markalaşmış Lenovo Tab M8 ile benzer özelliklere sahip olacak. Moto Tab G20 240 DPI Ekran yoğunluğuna, 8 inç HD+ 800×1200 piksel ekrana sahip olacak. Tablet işlemci olarak Mediatek MT8768A’yı tercih etmiş. Bu işlemci 8 çekirdekli ve 2.3GHz hızında çalışmakta. Ayrıca 4G ce Wi-Fi 5’i destekliyor. Grafik işlemcisi olarak ise Imagination Tech PowerVR GE8320’yi tercih etmiş. Tablet 3GB Ram ile gelecek. Google Play Console üzerinde bir diğer detay ise Android sürümünün Android 11 ile geleceğini söylüyor.
Tab G20’nin yeniden markalaşmış bir Lenovo Tab M8 olduğu yönünde söylentiler doğru çıkarsa, Moto Tab G20 arkada 5Mp ana kamerası ve önce 2MP selfie kamera kullanacak. Moto Tab G20, aynı Lenovo’daki gibi 5.100mAh pil gücü ile gelebilir. Cihaz yüksek ihtimal ile Dolby Atmos hoparlör sistemine sahip olacaktır. Motorola bütçe dostu olmak için parmak izi sensörünü bu tablette kullanmayabilir.
Lansman tarihi açıklandığı zaman daha fazla bilgiler ile yeniden markalaşmamı mı yoksa yeni bir tablet olarak mı çıkardığını göreceğiz.
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Giyilebilir Teknoloji
HUAWEI WATCH 3 Türkiye’de satışa sunuldu
HUAWEI, bağımsız bağlantı ve tüm bağlantı senaryolarını destekleyen ve akıllı yaşam deneyimleri sunmak için HarmonyOS 2 işletim sistemiyle donatılan HUAWEI WATCH 3 akıllı saatini Türkiye’de satışa sundu.
Bakmakta fayda var: HarmonyOS, e-SIM ve dahası! | Huawei Watch 3 Pro incelemesi
HUAWEI giyilebilir cihazlarda temel olarak yer alan; sağlık uygulamaları, egzersiz izleme özellikleri ve ultra uzun pil ömrünün yanı sıra, HUAWEI WATCH 3’te vücut ısısını algılayan hassasiyetli bir sıcaklık sensörü de yer alıyor. El yıkama ve cihazın düşme durumunu algılama gibi yeni özellikler de sunan Markanın yeni akıllı saatleri, kullanıcıların mekandan bağımsız olarak sportif aktivitelerini ve sağlık verilerini izlemelerini de sağlıyor.
İçindekiler
Klasik saatler kadar estetik
HUAWEI WATCH 3, akıllı saat ve geleneksel saat arasındaki tasarımı estetik bir şekilde dengeliyor. Saat paslanmaz çelik gövdesi, kavisli 3D cam kaplama ve büyük bir ekrandan oluşuyor. Hassasiyetli dokunmatik sensörü ile kullanıcılar görüntüleri yakınlaştırıp uzaklaştırabilir ve menü seçenekleri arasında konforlu bir şekilde geçiş yapabiliyor. HarmonyOS 2 ayrıca, sezgisel bir kullanıcı deneyimi sunmak için 3D taç ara yüzünü tamamlayan ızgara tarzı uygulama menüsüne de sahip.
HUAWEI WATCH 3, kullanıcıların akıllı saatlerini kişiselleştirmeleri için farklı seçenekler sunan zengin kayış modellerine sahip. Kullanıcılar ayrıca birçok işlevsel saat kadranı seçeneğiyle akıllı saatlerini tam ihtiyaçları olan şekilde ve günlük tarzlarına uygun olarak kişiselleştirebiliyorlar.
Bileğinizdeki cep telefonu
HUAWEI WATCH 3 bağımsız bağlantı desteğine de sahip. Kullanıcılar, akıllı telefonlarında eSIM hizmetini etkinleştirerek, ses ve veri planlarını akıllı telefonları ve akıllı saatleri arasında paylaştırabiliyor. WATCH 3, aynı zamanda kişisel seyahat asistanı olarak da yenilikçi özellikler sunuyor. Yolcular bir bilek hareketiyle taksi konumunu ve uçuş durumlarını görüntüleyebilir, akıllı telefonlarını yolculuk süresince elde taşımaktan kurtulabiliyorlar. Kullanıcıların üçüncü parti uygulamaları indirebileceği AppGallery WATCH 3’e ön yüklü olarak geliyor.
Kesintisiz 7/24 sağlık takibi
HUAWEI WATCH 3, 100’den fazla egzersiz modu, hassasiyetli vücut ısısı sensörü, düşme algılama ve yardım uyarısı sunan bir sağlık ve antrenman asistanı. Kalp atış hızı, SpO2, uyku kalitesi ve basınç özellikleri kullanıcıların sağlık durumları hakkında da güncel kalmalarını sağlıyor. WATCH 3 akıllı modda 3 gün, uzun pil ömrü modunda ise 14 gün boyunca durmadan çalışabiliyor.
HUAWEI WATCH 3, siyah gövde ve siyah silikon kayış ile, metalik gri gövde ve kahverengi deri kayış seçeneklerine sahip. 4.999 TL fiyatla tüketicilere sunulan akıllı saati satın alanlar, yalnızca 1 TL karşılığında tam kablosuz bluetooth kulaklık olan HUAWEI FreeBuds 3’e de sahip oluyorlar. Online Mağaza tüketicilere ayrıca vade farksız 4 taksit imkanı da sunuyor.
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
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