WhatsApp, Beklenen 2 Büyük Özelliği Uygulamasına Ekliyor

Büyük Link Ön İzlemeleri

WhatsApp, yaklaşık bir ay önce, paylaşılan bağlantılarda görüntü ön izlemesi göstermeleri testini yapıyordu. Bu yeni özellik güvenlik açısından son derece önem arz ediyor. Bu sayede hangi siteye giriş yapabileceğiniz hakkında bir fikir sahibi olabileceksiniz.

WhatsApp sonunda bu özelliği tüm Android ve IOS beta test kullanıcıları için kullanıma sunmaya hazır.

Kaybolan Mesajlar

WhatsApp, mesajları 24 saat sonra otomatik olarak silen, bir diğer ismi ile “Kaybolan Mesajlar” için kullanıcılara yeni seçenekler sunmak için geliştirme işlemleri yapıyordu. Yaptığı geliştirmeleri, bugün Google Play Beta Programı aracılığıyla beta kullanıcılarına ulaştırdı.

Seçenekler hala geliştirme aşamasında ancak WhatsApp daha fazla seçenek sunmak için çalışmalarına devam ediyor. Seçenekler arasında en göze çarpan durum ise otomatik silinen mesajın süresini 90 güne kadar çıkarmış olması.

Yukarıda bulunan ekran görüntüsünde de görebileceğiniz üzere, WhatsApp hala 24 saat seçeneğini tutuyor. Buna ek olarak ise 7 gün ve 90 gün seçeneklerini eklemiş bulunmakta.

7 gün ve 90 gün seçenekleri şu an için geliştirme aşamasında. Gelecekteki güncellemelerde kullanıma sunulması bekleniyor.