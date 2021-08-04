Facebook, reklamlar için şifreli WhatsApp mesajlarını analiz etmek istiyor!

Facebook, WhatsApp şifrelemesini analiz etmek amacıyla bir araştırmacı ekibi tuttu. Amacın ise WhatsApp mesajlarının şifresini gerçekten çözmeden veri madenciliği yapmanın yollarına sahip olmak olarak konuşuluyor. Bir raporda ise Facebook’un bunu reklam amacıyla yaptığını iddia ediliyor.

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Bilindiği üzere WhatsApp sohbet uygulamasının ayırt edici özelliklerinden biri de uçtan uca şifrelemeye sahip olması. Bu yalnızca izin verdiğiniz kişilerin mesajlarınızı okuyabileceği anlamına geliyor. Yani izin vermediğiniz takdirde WhatsApp şirketi dahi mesajlarınızı görüntüleyemiyor. Tabii ki sohbetlerinize erişim olmadan, size özel olan hedefli reklamlar sunmak için veri madenciliği yapmak zor. Bu WhatsApp şifreleme engeli ana şirket Facebook’un üstesinden gelmeye çalıştığı bir olay. Şirket, The Information’a göre, bunu çözmek için bir araştırmacı ekibi tuttuğunu doğruladı.

Rapora göre Facebook, WhatsApp sohbetlerini bu sohbetlerin şifresini çözmeden analiz etmek için bir yöntem geliştirmek istiyor. Ayrıca buna “homomorfik şifreleme” deniyor. Teorik olarak bu yöntem Facebook’un herhangi bir bireysel kullanıcının gizliliğini ihlal etmeden sohbetlerden veri toplamasına izin verecek. Bunun nasıl mümkün olacağı ise şuanda tam olarak belli değil. Ancak The Information’a göre, araştırmanın amacı tam olarak beklendiği gibi Facebook, muhtemelen kişiye özel reklamlar sunmak için WhatsApp sohbetlerinizde veri madenciliği yapmak istiyor. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde Facebook böyle bir iddiayı reddetti. Yöneticilerden birisi The Information’a verdiği demeçte “Şu anda WhatsApp için homomorfik şifrelemeyi düşünmemiz için çok erken” dedi.

WhatsApp Veri Madenciliği bir para kaynağı mı?

Bu soru aslında Facebook ile ilgili birkaç sorunun arkasında geliyor. Konu iPhone gizliliği olduğunda Facebook ve Apple savaş halinde olduğunu biliyoruz. Apple’ın iOS 14’ü, kullanıcıların tüm uygulamalarda reklam izlemeyi devre dışı bırakmasına olanak tanımıştı. Böyle olunca da Facebook’un iOS kullanıcılarına reklam gösterme konusundaki işi de sekteye uğramış oldu.

Daha önce WhatsApp’ın kullanıcılara yeni bir gizlilik politikası dayatmasıyla ilgili sorunlarla uğraştığını görmüştük. Kullanıcılar tarafında yoğun şikayete maruz kalan Facebook bu olayı birçok kez erteledi ve hatta değiştirmek zorunda kaldı. Tüm bu olayları bir araya getirdiğimizde Facebook’un amacının da ne olduğu açıkça belli oluyor; geniş veri koleksiyonlarından para kazanmanın yeni yollarını bulmak. Ancak Whatsapp uçtan uca şifrelemesi sayesinde bunu yapması zor görünüyor.

Ancak, bu homomorfik şifreleme olursa kaç WhatsApp kullanıcısı platformu terk eder merak konusu. Facebook, WhatsApp gizlilik politikasını güncelledikten sonra, Telegram ve Signal gibi diğer şifreli platformlara büyük bir kullanıcı akınına uğradı. Elbette, Facebook’un WhatsApp’taki şifreli mesajları analiz etmesi fikri daha da büyük bir toplu göçe neden olabilir.