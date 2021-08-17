Mobil
WhatsApp, Sohbetleri IOS’tan Android’e Taşımaya Başlıyor
IOS için WhatsApp’ta HD fotoğraflar göndermeye izin veren özelliği kullanıma sunduktan sonra, WhatsApp bugünden itibaren sohbetlerinizi taşımak için hazır.
Peki bu Sohbet Taşıma Nasıl Gerçekleşecek ?
WhatsApp nihayet sohbet geçmişinizi IOS’tan Android’e taşımak için yeni bir özelliği kullanıcılarına sunuyor. Bu özelliğin sizde olup olmadığını;
- Sohbetlerden WhatsApp Ayarları’nı açınız,
- Aşağıda “Sohbetleri Android’e Taşı” seçeneğini görmeniz gerekmekte. Eğer bunu görüyorsanız hesabınızı için bu özellik etkinleştirilmiş demektir.
Sohbet geçmişini bir Android telefona taşımak için “Android’e Geç” uygulamasına ihtiyaç var ve uygulamanın adımlarını takip etmek gerekmekte. Bu adımlar;
- Google Drive’ı indirin. iPhone’nunuzda Google Drive’ın en güncel sürümünün bulunduğundan emin olun. Ardından Google Hesabınızla Drive’da oturum açın. Google Hesabınız yoksa Drive’ı indirdikten sonra hesap oluşturabilirsiniz. – IOS İçin Google Drive’ı İndir
- Bilgilerinizi yedekleyin. Google Drive’daki içeriğinizi yedekleyin. Google Drive’da Ayarlar’ı açıp Yedekle’ye dokunun. Belirli öğeleri seçebilir veya hepsini tek seferde depolayabilirsiniz. Seçim size ait.
- iMessage’ı kapatın. iPhone’nunuzda Ayarlar bölümüne gidip iMessage’ı kapatın. Ayrıca FaceTime’ı da kapatın. Böylece Android’e geçtiğinizde gelen mesajları ve çağrıları kaçırmazsınız.
- Yeni telefonunuzda oturum açın. Yedekleme sırasında kullandığınız Google Hesabıyla Android cihazınızda oturum açın. İşte bu kadar, giriş yaptınız. Verileriniz otomatik olarak Google Kişiler, Takvim ve Fotoğraflar uygulamalarına gelir.
Bir diğer gelişme ise WhatsApp kurucusu Will Cathcart’dan geldi. Attığı tweet’e göre taşıma işlemi ilk başta sadece Samsung cep telefonları için geçerli olacak.
Bu özellik IOS beta test kullanıcıları için mevcut. Ne yazık ki sohbet geçmişini Android’den IOS’a taşımak hala mümkün değil.
Kaynak WaBetaInfo
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Genel
Google Chrome, Gizli Sekmeyi Yeniden Tasarlıyor
Çoğu tarayıcıda bulunan hatta artık tarayıcıların standart özelliği olan “Özel Mod”, Google Chrome için “Gizli” tarama olarak yer alır. Yeni bir güncelleme sunacak olan Google, kullanışlı özelliğin görünümünü güncelliyor.
Android’de Chrome Canary sürümünü kullanan kullanıcılar yeni Gizli Sekme tasarımını ilk görenler oldu. Yenilenmiş Gizli Sekme şuanda varsayılan olarak devre dışı, ancak ileriki zamanlarda bu tasarım Windows, Linux, Chrome OS ve Mac sürümlerinde de mevcut tasarıma geçilebilir.
Aslına bakıldığında Google Chrome Gizli Sekmesi bu yeni tasarımı, genel görünümü büyük bir ölçüde değiştiği söylenemez.
Bu daha açık ve anlaşılması önceki tasarımdan daha kolay olması, bu yılın başlarında bir davaya yanıt olarak geldiği düşünülmekte. Amerika Birleşik Devletleri’ndeki toplu dava, Google’ınkiler de dahil olmak üzere web sitelerinin kullanıcılar hakkında kişisel bilgiler toplamasına izin verdiği için en az 5 milyar dolarlık tazminat istiyor.
Bu dava inceleme konusu oldu. Sebebi ise Google, Gizli sekmeyi her açtığınızda ne yaptığına dair bir sorumluluk reddi içeriyor. Bu tasarımda gözükenler oldukça basit olsa da yeni tasarımda Gizli Sekmenin yaptığı ve yapmadığı şeyleri daha net bir şekilde açıklıyor. Yine de, Google’ın hala davanın kilit noktası olan gizli sekmede veri toplayıp toplamadığını doğrudan söylemiyor.
Google Chrome Yeni Tasarım Gizli Sekmeyi Nasıl Aktif Edebilirim ?
- Google Chrome Canary güncel sürümünü Play Store üzerinden yükleyin.
- Uygulamayı açtığınızda arama ekranına “chrome://flags” yazın ve sayfayı açın.
- Açılan ekranda aşağıda gördüğünüz gibi “Revamped Incognito New Tab Page” sekmesini bulun ve aktifleştirin.
- Sizden tarayıcıyı yeniden başlatmanızı isteyecek. Onay verin ve uygulamayı yeniden başlatın.
- Gizli Sekmeye girerek yeni tasarıma erişmiş olun.
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Apple
Yeni Apple Ürünleri Nasıl Olacak?
İçindekiler
2021 Apple Etkinliği
2020 senesi teknoloji şirketleri için de sıkıntılı geçerken, birçok Apple kullanıcısının gözü yeni tanıtılacak olan ürünlerde. Muhtemelen Eylül ayında göreceğimiz yeni tanıtım etkinliği için heyecanlı bekleyiş devam ediyor.
iPhone 13 Serisi
iPhone 12 serisinin, Apple’ın yüzünü güldüren satışları bir yana dursun, yeni modeller için büyük bir beklenti var. Yeni M1 işlemcisi ile Macbook Air ve Macbook Pro 13” modelleri, kullanıcılarını memnun ederken, Macbook Pro 16’nın nasıl yenileneceği ve yeni maharetleri de merak konusu. 2021 yılında tanıtılacak ürünler hakkında birçok söylenti var. En büyük söylentiler ise yeni iPhone 13 serisi hakkında.
- iPhone 13 Mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro ve iPhone 13 Pro Max: Önemli yeni kamera özellikleri, daha gelişmiş ekranlar, iyileştirilmiş performans, biraz daha iyi pil ömrü ve ufak tasarımsal değişikliklerle gelecek.
Apple Watch ve AirPods
Giyilebilir teknolojilerin gün geçtikçe hayatımızda yer etmesi, en çok teknoloji devlerinin yüzünü güldürdü. Giyilebilir teknoloji pazarında önemli bir payı bulunan Apple’da 2021 yılında yeni cihazları ile gövde gösterisi yapacak.
- Apple Watch Series 7: Daha küçük ekran çerçeveleri, daha keskin ve düz kenarlar, daha gelişmiş sağlık izleme özellikleri,
- Üçüncü Nesil AirPods‘lar : Yeni nesil AirPods, yeni bir şarj kutusu ve iyileştirilmiş bağlantı ile AirPods Pro daha güzel bir tasarıma sahip olabilir. Yeni AirPods bir süredir söylentiler arasındaydı ve son sızıntılar yeni iPhone 13 ile birlikte piyasaya sürülebileceğini gösteriyor.
Yeni M1X veya M2 İşlemcili Macbook
Apple’ın, yeni nesil Mac cihazlarını da tanıtabileceği söylentiler arasında yer alıyor.
2021 senesinin en çok merak edilen ve heyecan uyandıran cihazları: Macbook Pro 14” ve Macbook Pro 16”. Yeni bağlantı noktaları, Touch Bar (muhtemelen kaldırılacak), Mini LED teknolojisine sahip yeni ekran ve yeni nesil işlemciyle tanıtılması bekleniyor. Oldukça geniş kullanıcı kitlesine sahip olan bu cihazların fiyatları ise büyük merak konusu.
Yenilenmiş iPad Mini
Apple, yeni bir iPad Mini tanıtabilir.
Birkaç ufak iyileştirmenin ve geliştirmenin ardından, bir ihtimal etkinlikte tanıtılabileceği söylenen yeni iPad Mini hakkında birçok söylenti var. Yeni iPad cihazının 8,5” ile 9” arasında bir ekrana sahip olabileceği, home tuşunun olmayacağı, haliyle ekran-kasa oranındaki artışla, çok daha şık bir cihaz olabileceği söyleniyor. Yeni tasarımıyla, iPad Air’a benzer bir görünüme sahip olacağı düşünülebilir. Home tuşu kaldırılacağı için Touch ID’nin, cihazın yan tarafında bulunan güç tuşuna entegre edilmiş halde bulunacağı ve ek olarak Face ID’nin de güvenlik önlemlerine eşlik edeceği söylentiler arasında yer alıyor. iPad’lerin diğer versiyonlarına göre uygun fıyatıyla, özellikle öğrencilerin gözdesi olan bu “Minik iPad“, sahip olacağı yeni teknolojilerle bu popülerliğini koruyacak gibi duruyor.
Kaynak: MacRumors
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