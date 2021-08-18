Uygulama
WhatsApp Web, Fotoğraflar için Yeni Bir Özellik Ekliyor
WhatsApp Web masaüstü sürümü, fotoğraf gönderirken metin düzenlemeleri yapmak için yeni biz özelliğe kavuşuyor.
Mobil cihazlarında WhatsApp kullanan çoğu kişi, resimlerini göndermeden önce oradan da küçük de olsa düzenleme yapabilmekte. Bu işlev, yaklaşık 5 yıldır WhatsApp’ın mobil sürümlerinde mevcut. Artık bu özellik WhatsApp’ın masaüstü sürümü içinde geliyor.
Gelen güncelleme ile metin için seçebileceğiniz çeşitli yazı tipleri eklendi. Bunlar; “Sans Serif, Serif, Norican, Bryndan Write, Oswald“. Sadece yazı stilini ayarlamakla kalmaz ayrıca rengini ve metin arkaplanının da olup olmayacağını belirleyebilirsiniz.
WhatsApp Web’de Fotoğraflarınızı Düzenleyin
Mobil cihazlarda da olduğu gibi, resimleri göndermeden önce döndürebilir, kırpabilir veya çıkartmalar ve emojiler ekleyebilirsiniz. Ayrıca kalem ile çizebilir ve metin ekleyebilirsiniz.
Bu özelliği kullanmanız için şimdilik WhatsApp Web 2.2130.9 sürümünü veya daha üst sürümünü kullanmanız gerekmektedir. Sizde yeni özelliği deneme istiyorsanız bu linkten WhatsApp masaüstü sürümünü indirebilirsiniz.
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Uygulama
Discord Nitro, 3 aylık YouTube Premium aboneliği hediye ediyor!
Discord, ücretli abonelik hizmeti olan Discord Nitro‘ya üye olanlara, 3 ay ücretsiz YouTube Premium hediye ediyor. İşte haberin detayları.
Dönemin popüler iletişim uygulamalarından olan Discord şu anda oyuncuların göz bebeği niteliğinde. Ücretsiz kullanım sunması nedeniyle tüm oyuncuları bünyesinde toplayabilen Discord, tabiki farklı özellikler sunan bir ücretli abonelik hizmeti de sunuyor. Discord Nitro adındaki bu hizmet, şimdi 3 aylık YouTube Premium aboneliği hediye ediyor.
Discord ve YouTube arasında başlayan bir işbirliği ile, Discord Nitro‘ya üye olanlar kaçırılmayacak bir hediye kazanıyor. 9 Ağustos – 30 Ekim 2021 tarihleri arasında geçerli olacak kampanya dahilinde, Discord Nitro‘ya üye olanlar 3 ay boyunca YouTube Premium’u ücretsiz kullanacak. Peki Discord Nitro nedir? YouTube Premium nedir? Kampanyaya nasıl katılırız? Gelin tüm bu detaylara göz atalım.
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İçindekiler
Discord Nitro, 3 aylık YouTube Premium üyeliği hediye ediyor!
Discord başlattığı bir kampanya ile Discord Nitro‘ya yeni katılanlara 3 aylık YouTube Premium üyeliği hediye ediyor. 9 Ağustos 2021 ile 30 Ekim 2021 tarihleri arasında geçerli olan kampanya dahilinde Discord Nitro‘ya üye olanlar 3 ay boyunca YouTube Premium kullanabilecek. 9,99 Dolar fiyat etiketine sahip olan Discord Nitro, sadece bu tarihler arasında üye olanlara ücretsiz 3 aylık YouTube Premium üyeliği hediye edecek. Peki Discord Nitro Nedir? Gelin bakalım.
Dicord Nitro nedir?
Discord’un Discord deneyiminizi geliştirmeniz amacıyla oluşturduğu bu hizmet, daha büyük dosyalar yüklemenize, daha çok emojiye sahip olmanıza olanak sağlıyor. Öte yandan en sevdiğiniz sunucularda daha öne çıkmanıza olanak sağlayan Discord Nitro, sunucu yükseltmesi gibi özellikler de sunuyor. Yani tam da Discord’un dediği gibi Discord Nitro daha özel ve gelişmiş bir Discord deneyimi sunmanızı sağlıyor.
YouTube Premium nedir?
YouTube Premium ise aynı şekilde standart bir YouTube kullanıcısından daha farklı olmanızı sağlıyor. YouTube Premium‘un ilk artısı reklamlara takılmadan video izlemenizi sağlıyor. Ayrıca YouTube’daki videoları ücretsiz şekilde cihazınıza indirebiliyor ve internetsiz şekilde izleyebiliyorsunuz. Dahası YouTube Music tarafında da aynı şekilde kullanım sağlayabiliyorsunuz.
Discord Nitro’ya nasıl üye olunur?
Discord Nitro aboneliğinizi başlatmak için ilk olarak buraya tıklayarak Discord’un resmi internet sitesine gitmeniz gerekiyor. Ardından alt kısımda bulunan aylık veya yıllık abonelik seçiminizi yapıp Discord hesabınıza giriyorsunuz. Ve gerekli adımları takip ederek Discord Nitro aboneliğinizi başlatıyorsunuz.
Discord Nitro’dan YouTube Premium hediyesi nasıl alınır?
Discord Nitro‘ya üye olduktan sonra hediyenizi almak için ilk olarak Discord’dan “Kullanıcı ayarları” sekmesine giriyorsunuz. Ardından alt kısımda bulunan “Hediye Envanteri” sekmesine giriyorsunuz ve karşınıza YouTube Premium (3 aylık) adında hediyeniz çıkıyor. Burada sağda bulunan “Kodu Göster” butonuna basarak YouTube Premium hediye kodunuzu alıyorsunuz.
Daha sonra YouTube’a giriş yapıyorsunuz. Ardından YouTube’da bulunan aktifleştirme sekmesine girerek kodunuzu kullanıyorsunuz.
Genel olarak baktığımızda Discord’un gerçekleştirdiği bu kampanya gerçekten dikkat çekici. Ancak ülkemizdeki kur farkları nedeniyle Discord Nitro aboneliği pek kullanılmıyor. Bakalım Discord’un yaptığı bu YouTube kampanyası Discord Nitro kullanıcılarının sayısını artıracak mı.
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Genel
Telegram görüntülü aramaları artık 1000 izleyiciye çıkabilecek!
Popüler mesajlaşma uygulaması Telegram, duyurduğu son güncelleme ile önemli özellikler getirmeye hazırlanıyor. Yeni gelecek olan güncellemenin öne çıkan özelliği ile Telegram’da yapılan görüntülü görüşmelere 1000 izleyiciye kadar çıkılabilecek. “Görüntülü Grup Aramaları 2.0” olarak tanıtılan özellik ile 30 kişi aynı anda ses ve görüntü paylaşımı yapabilecek iken 1000 kişi de izleyici olarak görüşmeye katılabilecek. Hatırı sayılır izleyici sayısına sahip olacak Telegram‘dan da konuyla ilgili;
“Artık 1000 kişi çevrimiçi derslerden canlı rap savaşlarına kadar her şeyi izleyebilir.”
Şeklinde bir açıklama geldi.
Aynı güncelleme ile görüntülü mesajlar da seviye atlıyor ve çok daha yüksek çözünürlüklerde kayıt edilmeye ve basıldığında geniş görünümde izlenmeye imkan tanıyor. Güncelleme notlarında paylaşıldığına göre bir görüntülü mesaj kaydedilirken cihazdan gelen ses kesilmeyecek ve Telegram’dan yapılan duyuruya göre bu sayede favori şarkılarınıza eşlik etmek veya podcast’inizi duraklatmadan yanıt vermek mümkün olacak. Ayrıca arka kamera ile görüntülü mesaj çekilirken görüntünün yakınlaştırılabileceği de belirtiliyor.
Güncelleme notlarında bahsedilen diğer özelliklere göre de Telegram içerisindeki medya oynatıcı artık 0.5x, 1.5x ve 2x oynatma hızlarını destekleyecek. Bununla birlikte paylaşılan video linklerine zaman damgası koyulabileceği ve bu sayede videonun doğrudan istenilen saniyeden başlayacağı, birebir görüntülü aramalarda ekran paylaşımı yapılabileceği ve cihaz sesinin karşı tarafa iletilebileceği, herhangi bir sohbetteki mesajların ayarlanan süreye göre 1 gün, 1 hafta ve artık 1 ay sonra da kendisini otomatik olarak silebileceği, medya düzenleyicide fotoğraf ve videoların metinler ve çıkartmalar ile süslenmesiyle birlikte genişliği ayarlanabilir fırça ile daha hassas çizimler yapılabileceği, şifre kilitleme arayüzlerinde kullanılan hareketli arka planların oynamaya devam edeceği, yeni bir parola sıfırlama yöntemi ile IOS cihazlar için uygulama içi kamera özelliği gibi bir çok özellik de bu güncelleme ile sunulacak. IOS cihazlara gelecek olan diğer özellikler gibi bu güncelleme ile yayımlanacak tüm özellikleri resmi Telegram blog sayfasından öğrenebilirsiniz.
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