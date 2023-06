WhatsApp, uygulama içinde HD kalitesinde görüntü aktarma olanağı sunan yeni bir beta güncellemesi yayınladı. Meta’nın sahip olduğu mesajlaşma uygulaması, mesajlaşma uygulamasının en son iOS ve Android beta sürümlerinin bir parçası olarak bu özelliği test etmeye başladı.

Özellik öncesinde WhatsApp, varsayılan olarak gönderilen herhangi bir görüntünün sıkıştırılmış bir versiyonunu paylaşıyor ve bu da uygulama aracılığıyla alıcılara iletilen herhangi bir resim için kalite kaybına neden olabiliyor. Ancak mesajlaşma uygulaması yakında kullanıcılara sıkıştırılmış görüntü yerine daha yüksek kaliteli bir görüntü gönderme seçeneği sunacak bir özellik yayınlayabilir.

Sosyal medya danışmanı Matt Navarra, bu özelliği ilk olarak fark etti ve yaklaşan WhatsApp özelliği hakkında bazı ayrıntıları ortaya koyan bir ekran görüntüsü paylaştı. Görüntüde, üst kısımda yüksek kaliteli bir fotoğrafı aktarmak için etkinleştirilebilir yeni bir HD düğmesi görülüyor. HD kalitesindeki fotoğraflar daha net olmakla birlikte standart kalitede bir fotoğrafa kıyasla daha fazla veri ve depolama alanı kullanacaktır.

WhatsApp has just added a ‘HD’ image quality upload feature for some iOS beta users pic.twitter.com/deZgOYKLNd

— Matt Navarra (@MattNavarra) June 6, 2023