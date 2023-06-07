WhatsApp, uygulama içinde HD kalitesinde görüntü aktarma olanağı sunan yeni bir beta güncellemesi yayınladı. Meta’nın sahip olduğu mesajlaşma uygulaması, mesajlaşma uygulamasının en son iOS ve Android beta sürümlerinin bir parçası olarak bu özelliği test etmeye başladı.

Özellik öncesinde WhatsApp, varsayılan olarak gönderilen herhangi bir görüntünün sıkıştırılmış bir versiyonunu paylaşıyor ve bu da uygulama aracılığıyla alıcılara iletilen herhangi bir resim için kalite kaybına neden olabiliyor. Ancak mesajlaşma uygulaması yakında kullanıcılara sıkıştırılmış görüntü yerine daha yüksek kaliteli bir görüntü gönderme seçeneği sunacak bir özellik yayınlayabilir.

Sosyal medya danışmanı Matt Navarra, bu özelliği ilk olarak fark etti ve yaklaşan WhatsApp özelliği hakkında bazı ayrıntıları ortaya koyan bir ekran görüntüsü paylaştı. Görüntüde, üst kısımda yüksek kaliteli bir fotoğrafı aktarmak için etkinleştirilebilir yeni bir HD düğmesi görülüyor. HD kalitesindeki fotoğraflar daha net olmakla birlikte standart kalitede bir fotoğrafa kıyasla daha fazla veri ve depolama alanı kullanacaktır.

WhatsApp has just added a ‘HD’ image quality upload feature for some iOS beta users pic.twitter.com/deZgOYKLNd — Matt Navarra (@MattNavarra) June 6, 2023

Bu arada, WhatsApp özellik izleyicisi WABetaInfo yaklaşan özelliğin ek ayrıntılarını paylaştı. Özellik şu anda iOS beta sürümü 23.11.0.76 ve Android beta sürümü 2.23.12.13’te mevcut.

Özellik izleyicisi, HD kalite seçeneğini seçtikten sonra bile WhatsApp’ın bazı hafif sıkıştırmalar uygulayacağını iddia ediyor. Ayrıca, varsayılan seçenek Standart’tır ve kullanıcıların yüksek kaliteli bir görüntü aktarmak istedikleri her seferinde HD seçeneğini manuel olarak seçmeleri gerekecektir. Yüksek kaliteli bir görüntü paylaşılırsa, WhatsApp sohbetteki küçük resme küçük bir HD simgesi ekleyecektir.

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Şu anda bu özellik, konuşmalar içinde yüksek kaliteli görüntülerin paylaşılması ile sınırlı. WABetaInfo, özelliğin kullanıcıların HD kalitesindeki görüntüleri WhatsApp Durumu olarak yüklemelerine izin vermediğini belirtiyor. Ayrıca uygulamada HD video gönderme desteği de bulunmuyor. Kullanıcıların bir videoyu sıkıştırma olmadan paylaşabilmelerinin tek yolu, sıkıştırma olmadan görüntü göndermek için de çalışan bir geçici çözüm olan bir belge olarak göndermektir.

Özellik izleyicisi, HD fotoğraf gönderme özelliğinin iOS ve Android’de uygulamanın en son sürümünü kullanan bazı beta test kullanıcılarına sunulduğunu belirtiyor. Şirketin önümüzdeki haftalarda bu özelliği daha fazla kullanıcıya sunması bekleniyor.