WhatsApp’ın dikkat çeken ‘mesaj düzenleme’ özelliğiık Türkiye’deki kullanıcılar için de erişilebilir olacak.

WhatsApp, yeni özelliklerini tüm dünya genelindeki kullanıcılara eş zamanlı olarak sunmuyor. Bir süre önce beta testlerine başlanan ve bazı kullanıcılara tanıılan ‘mesaj düzenleme’ yeteneği, Türkiye’deki kullanıcılara da açılıyor.

Özellik Türkiye’deki Kullanıcılara Sunulmaya Başlandı

Bu özellik sayesinde, gönderilen bir mesajı 15 dakika içerisinde düzenleyebilme imkanı sağlanıyor. İstenmeyen veya yanlışlıkla yazılan mesajları engellemek amacyla geliştirilen bu özellik, mesajları silip yeniden gönderme veya tekrar yazma süreçlerini ortadan kaldırmak için tasarlandı.

Bu kullanışlı özellik, Türkiye’deki kullanıcılar için etkinleştirilmeye başlandı. Özelliğin kademeli olarak tüm WhatsApp kullanıcılarına sunulması bekleniyor.

WhatsApp Mesaj Düzenleme Özelli Nasıl Kullanılır?

Öncelikle, bu yeni özelliği kullanabilmek için uygulamanızın güncel olması gerekmektedir. Ayrıca, mesı gönderdiğiniz kişi WhatsApp’ın eski sürümünü kullanıyorsa, düzenlenmiş mesajınızı göremeyecektir. Bu nedenle, karşı tarafın da güncel bir sürümması önemlidir. İşte yapmanız gereken adımlar:

İlk olarak, düzenlemek istediğiniz mesajın üzerine basılı tutun.

Daha sonra, karşınıza çıkan seçenler içerisinden “Düzenle” başlığını tıklayın.

Seçtiğiniz başlıkla birlikte, mesajınızı düzenleyin.

Mesajınızı düzenledikten sonra, düzenlediğiniz mesajın yanında “Düzenlendi” ibaresi görünecektir.