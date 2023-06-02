WhatsApp, kullanıcıların kendilerini spam gönderenlerden ve istenmeyen kişilerden korumalarına yardımcı olmak için yeni bir küresel Güvenlik Merkezi başlattı. Merkez, güvenlik önlemleri, yerleşik özellikler ve güvenli ve özel bir platform deneyimi sağlayan temel teknoloji hakkında bilgiler de dahil olmak üzere kullanıcılar için eksiksiz bir kaynak olacak.

İngilizce’nin yanı sıra Türkçe dahil olmak üzere diğer dillerde de mevcut halde. Güvenlik Merkezi’nin misyonu, kullanıcıların kendi güvenlikleri üzerinde kontrol sahibi olmalarını sağlayan araçlar ve prosedürler hakkında farkındalık yaratıyor.

Güvenlik Merkezi, kişisel mesajların güvenliğinin sağlanmasında uçtan uca şifrelemenin gerekliliğinin altını çiziyor ve bunun dolandırıcılar ve sahtekarlar için güçlü bir caydırıcı unsur olduğunu belirtiyor. Ayrıca WhatsApp, kullanıcı gizliliğini ve güvenliğini artırmak için sürekli yeni yollar arıyor.

Vurgulanan önlemler arasında daha fazla hesap güvenliği için iki adımlı doğrulama, sahte WhatsApp sürümlerinden kaçınmaya yönelik rehberlik ve grup kontrol ayarlarını gözden geçirmeye yönelik hatırlatmalar yer alıyor.

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Güvenlik Merkezi, kişisel mesajların güvenliğinin sağlanmasında uçtan uca şifrelemenin gerekliliğinin altını çiziyor ve bunun dolandırıcılar ve sahtekarlar için güçlü bir caydırıcı unsur olduğunu belirtiyor. Ayrıca WhatsApp, kullanıcı gizliliğini ve güvenliğini artırmak için sürekli olarak yeni yollar aradığını belirtti.

Vurgulanan önlemler arasında daha fazla hesap güvenliği için iki adımlı doğrulama, sahte WhatsApp sürümlerinden kaçınmaya yönelik rehberlik ve grup kontrol ayarlarını gözden geçirmeye yönelik hatırlatmalar yer alıyor.