WhatsApp gruplara izinsiz üye eklenmesini engelleyecek!

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp konuşma gruplarına izinsiz üye eklemeye son vermeye hazırlanıyor. Bu çözüm pek çok kullanıcının işine yarayacak gibi gözüküyor.

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WhatsApp bu engeli nasıl uygulayacak?

Artık kullanıcılar WhatsApp uygulamasının ayarlar bölümünden onları konuşma gruplarına kimlerin ekleyebileceğine karar verebilecek. Burada kullanıcıya “hiç kimse”, “irtibatlarım” veya “herkes” seçenekleri sunulacak. Şimdilik sadece bu sınırlı seçenekler sunulmuş ama ilerde kişi bazında seçimler de yapılabilmesi bekleniyor.

Örneğin; birisi sizi bir gruba eklemeye çalıştığında ve seçtiğiniz ayar tarafından engellenirse, bu kişi size 72 saat boyunca etkin olacak bir davet bağlantısı içeren özel bir ileti gönderecek. Bu üç günlük süre içinde gruba katılıp katılma kararını verebileceksiniz.

Bu özelliğin en önemli faydası gereksiz sohbet gruplarından ve mesajlardan kurtulmak gibi gözüküyor. Fakat özelliğin ikinci ve daha önemli bir faydası insanları paniğe sürüklemek ve bundan faydalanmak için yapılan sahte haber paylaşımlarının önüne geçebilmek. WhatsApp geçtiğimiz aylarda yine bu amaca yönelik olarak toplu mesaj atma özelliğine bazı kısıtlamalar getirmişti. Bu yeni özellik bir kaç hafta içinde verilecek bir güncellemeyle kullanıcılara sunulacak.