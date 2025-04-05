WhatsApp, kullanıcı gizliliğine odaklanan yeni bir özellikle gündemde. WhatsApp fotoğraf kaydetme özelliği artık engellenebilecek. Gönderilen görsellerin alıcı cihazlarda otomatik olarak kayıt altına alınmasının önüne geçilecek.

İçindekiler WhatsApp görsel kaydetme engellenebilecek

WhatsApp görsel kaydetme engellenebilecek

Yeni gelen WhatsApp fotoğraf kaydetme engeli sayesinde, karşı tarafa gönderdiğiniz fotoğrafların onların telefonuna otomatik olarak kaydedilmesini engelleyebileceksiniz. Yani bir başka deyişle, WhatsApp fotoğraf kaydetmek isteyen kullanıcılar artık bunu her seferinde manuel olarak yapmak zorunda kalabilir.

WhatsApp galeriye kaydetme seçeneğiyle ilgili bu değişiklik, gizliliğe önem veren kullanıcılar için oldukça olumlu bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Bu özellik daha önce yalnızca kaybolan mesajlar için geçerliydi. Yapılan güncelleme ile birlikte artık normal sohbetlerde gönderilen görseller için de kullanılabilecek.

WhatsApp üzerinden gönderdiğiniz herhangi bir medya içeriği, sizin onayınız olmadan alıcının galerisine düşmeyecek. Bu durum, WhatsApp fotoğraf paylaşımı yaparken daha fazla kontrol sahibi olmanızı sağlayacak.

Bu gizlilik ayarını aktif eden kullanıcıların sohbet geçmişi dışa aktarılamayacak ve WhatsApp üzerinde Meta AI gibi yapay zeka destekli araçlar da bu sohbetlerde kullanılamayacak. Henüz geliştirme aşamasında olan bu özellikle ilgili daha fazla detayın önümüzdeki dönemlerde gelmesi bekleniyor.

WhatsApp’ın bu adımı, kullanıcı verilerinin korunması adına atılmış önemli bir hamle olarak görülüyor. Kullanıcıların yoğun olarak WhatsApp fotoğraf kaydetme alışkanlığı bulunurken, bu değişikliklerin sosyal medya kullanımlarını nasıl etkileyeceği merak konusu.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce WhatsApp galeriye kaydetme özelliğinin sınırlandırılması doğru bir adım mı, yoksa bu durum kullanım kolaylığını olumsuz mu etkiler? Yorumlarda görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın!