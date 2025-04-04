BTK tarafından yapılacak düzenlemeye göre, WhatsApp başta olmak üzere birçok mesajlaşma ve sosyal medya platformu artık daha sıkı kurallarla karşı karşıya kalacak. Güvenlik ve kamu düzeni gerekçesiyle WhatsApp erişim engeli uygulanabilecek olması, dijital dünyada büyük yankı uyandırdı.

WhatsApp erişim engeli ne zaman uygulanacak? BTK açıkladı!

BTK tarafından yayınlanan yeni yönetmeliğe göre WhatsApp erişim engeli gelebilir. Bu kapsama yalnızca WhatsApp değil, aynı zamanda Telegram, Discord, Signal gibi diğer mesajlaşma platformları ve mesajlaşma özellikleri barındıran sosyal ağlar da dahil ediliyor.

Yeni yönetmelik yürürlüğe girdiğinde, bu platformlar artık Türkiye’de resmi olarak BTK tarafından yetkilendirilmek zorunda kalacak. Bu yetkiyi almayanlara ise doğrudan WhatsApp erişim engeli gibi yaptırımlar uygulanabilecek. Bant daraltma, idari para cezaları ve lisans iptalleri gibi cezalar da gündemde.

Dikkat çeken bir diğer unsur ise BTK bu kararları mahkeme kararı olmadan da alabilecek. Yani ulusal güvenlik, kamu sağlığı veya kamu düzeni gibi gerekçelerle WhatsApp erişim engeli doğrudan uygulanabilecek.

Yeni düzenlemede dikkat çeken yükümlülükler ise şöyle sıralanıyor:

Türkiye’de şirket kurma zorunluluğu

BTK’dan yetki alma mecburiyeti

Tüketici haklarına saygı gösterilmesi

Kişisel veri güvenliği ilkelerine bağlılık

Şebeke güvenliği için raporlama yükümlülüğü

Evrensel hizmet katkı payı ödeme zorunluluğu

Bu şartlara uymayan platformlara 1 milyon TL ile 30 milyon TL arasında para cezası kesilebileceği gibi, 6 ay içinde yükümlülüklerini yerine getirmeyen uygulamaların bant genişliği %95’e kadar daraltılabilecek. Eğer bu da çözüm olmazsa, uygulamalar tamamen kapatılabilecek.

WhatsApp erişim engeli gibi bir karar alınması durumunda milyonlarca kullanıcı farklı uygulamalara yönelmek zorunda kalabilir. Bu da hem kullanıcı deneyimi açısından olumsuzluk yaratabilir hem de bilgi akışında önemli aksamalara yol açabilir.

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Peki siz bu yeni BTK düzenlemesi hakkında ne düşünüyorsunuz? WhatsApp erişim engeli sizce gerekli bir adım mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!