WhatsApp uygulamasına eklenecek yeni emoji klavyesi, emoji kategori çubuğunu gösteren yeni bir görüntünün de işaret ettiği gibi, neredeyse piyasaya sürülmeye hazır görünüyor. Son gelişme WABetaInfo tarafından uygulamanın en son beta sürümünde tespit edildi. İşte WhatsApp’ın yeni emoji klavyesi!

WhatsApp Emoji Klavyesinin Tasarımı Sonunda Kesinleşiyor!

WhatsApp’ın yeniden tasarlanan emoji klavyesine ilişkin haberler yeni değil. Nisan ayında yayınlanan raporlarda klavyenin yeni bir düzene sahip olacağı belirtilmişti. Yapılacak değişiklikle klavye seçici ekranın alt kısmından üst kısmına taşınacak. Ayrıca emoji, GIF ve çıkartma sekmeleri de tek bir kapsül içine yerleştirilecek.

Bununla birlikte, farklı emoji türlerine hızlı bir şekilde erişmek için emoji kategori çubuğu o sırada yoktu. Bu eksikliğin nedeni büyük olasılıkla yeniden tasarımın geliştirme aşamasının halen devam ediyor olmasıydı.

WABetaInfo’nun yeni keşfi, emoji kategori çubuğunun hiçbir yere gitmediğini gösteriyor. Zaten Telegram gibi emoji klavyesine sahip favori mesajlaşma uygulamalarımızın birçoğu, mükemmel emojiyi seçerken size zaman kazandırmak için aynı kategori çubuğuna sahip.

Bununla birlikte, emoji klavyesini seçtiğinizde, bu menü klavye seçici ile yer değiştiriyor gibi görünüyor. Emoji kategori çubuğu şu anda ekranın üst kısmında, sohbet kutusunun hemen altında yer alıyor. Sohbet kutusundan bahsetmişken, kaynak tarafından paylaşılan yeni ekran görüntüsü, ek ve emoji klavye düğmelerinin WhatsApp’ın masaüstü ve iOS sürümleriyle eşleşecek şekilde konum değiştirdiğini ortaya koyuyor.

Her zamanki gibi, bu yeni tasarımın kararlı kanala ne zaman gireceği bilinmiyor. Şu anda geliştirme aşamasında ve beta test kullanıcılarının bile bu özelliğe erişimi yok.

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