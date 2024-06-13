WhatsApp ekran görüntüsü konusunda değişikliğe gideceğini açıkladı. WhatsApp, kullanıcı gizliliğini artırmak için önemli bir adım atarak, profil fotoğraflarının ekran görüntüsünü engelleme özelliği üzerinde çalıştığını duyurdu. iOS için WhatsApp beta sürümü üzerinde yapılan bu geliştirme, kişisel görüntülerin yetkisiz paylaşımını ve dağıtımını önlemek amacıyla tasarlandı.

WhatsApp ekran görüntüsü alınmayacak!

En son beta güncellemesi, iOS 24.12.10.74 sürümü ile birlikte, WhatsApp’ın profil fotoğraflarının ekran görüntülerini engelleme özelliğini kullanıma sunduğunu ortaya koydu. Bu yenilik, TestFlight uygulamasında yer alan beta testçileri tarafından kullanılabiliyor ve önümüzdeki günlerde daha geniş bir kullanıcı kitlesine sunulması planlanıyor.

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WhatsApp’ın bu yeni özelliği, kullanıcıların profil fotoğraflarının sahibinin izni olmadan ekran görüntüsü alınmasını ve paylaşılmasını engelleyerek ek bir gizlilik katmanı sunuyor. Bu sayede, profil fotoğraflarının yetkisiz paylaşımı ve dağıtımıyla ilgili riskler önemli ölçüde azaltılıyor. Her ne kadar insanlar başka cihazlar veya kameralar kullanarak görüntüleri yakalayabilse de, uygulama içindeki ekran görüntüsü özelliğinin engellenmesi, yetkisiz paylaşımların önüne geçmek adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

WhatsApp, profil fotoğraflarının ekran görüntülerinin engellenmesiyle, kullanıcıların kişisel bilgiler üzerindeki kontrolünü artırmayı hedefliyor. Bu ek gizlilik katmanı, kullanıcıların kişisel görüntülerinin kötüye kullanım potansiyelini azaltarak, bu tür paylaşımların daha düşük bir olasılık haline gelmesini sağlıyor. Özellik, yetkisiz görüntü yakalama riskini tamamen ortadan kaldırmasa da, gizliliğin artırılmasında önemli bir ilerlemeyi temsil ediyor.

WhatsApp’ın bu özelliği beta aşamasında kullanıma sunması, kullanıcı geri bildirimlerini toplama ve özelliği daha da geliştirme amacı taşıyor. TestFlight uygulamasından iOS için en son WhatsApp beta sürümünü yükleyen kullanıcılar, bu yeniliği deneyimleyerek WhatsApp’a değerli geri bildirimler sağlayabilirler. Bu geri bildirimler, özelliğin daha geniş bir kullanıcı kitlesine sunulmadan önce optimize edilmesine yardımcı olacaktır.

WhatsApp, kullanıcı gizliliğini koruma konusunda proaktif adımlar atan bir platform olarak kendini konumlandırıyor. Profil fotoğraflarının ekran görüntüsünü engelleme özelliği, bu vizyonun bir parçası olarak kullanıcıların kişisel bilgilerini ve görüntülerini daha güvende hissetmelerini sağlıyor. WhatsApp, bu tür yeniliklerle kullanıcıların güvenini kazanmayı ve platformun güvenliğini artırmayı hedefliyor.

Sonuç olarak, WhatsApp’ın profil fotoğraflarının ekran görüntüsünü engelleme özelliği, kullanıcı gizliliğini artırmak için atılmış önemli bir adım olarak öne çıkıyor. Bu yenilik, kullanıcıların kişisel bilgilerini koruma ve yetkisiz paylaşımları engelleme konusunda WhatsApp’ın kararlılığını gösteriyor. Kullanıcı geri bildirimleriyle desteklenen bu özellik, gelecekte daha da geliştirilerek tüm kullanıcıların hizmetine sunulacak.