WhatsApp, kullanıcılarına yeni bir gizlilik kontrolü sunmaya hazırlanıyor. Bu yeni özellik sayesinde kullanıcılar, Durum güncellemelerini kimlerin görebileceğini daha detaylı bir şekilde seçebilecek. Durumlarınızı belirli kişilerden gizleme veya yalnızca belirli kişilere gösterme seçenekleri sunulacak.

Ünlü mesajlaşma uygulaması, bir süredir durum özelliği aracılığıyla 24 saat boyunca görüntülenebilen metin, fotoğraf ve video paylaşma imkanı sunuyor. Şu anda, Durumu paylaşmadan önce kimlerin görebileceğini seçebiliyorsunuz. Bu ayar, belirli kişileri dahil ederek veya çıkararak yapılabiliyor. Ancak WhatsApp bu gizlilik ayarını daha kullanıcı dostu hale getirmek istiyor.

Yeni WhatsApp özelliği nasıl olacak?

Yeni özellik, doğrudan durum oluşturma ekranında görüntüleme seçeneklerine yer verecek. Bu sayede, durum gizliliği ayarını hızlıca yapabileceksiniz. Rehberinizdeki belirli kişileri çıkarabilir veya yeni kişiler ekleyebilirsiniz. Bu, durumu paylaşmadan önce daha hızlı ve etkili bir kontrol sağlayacak.

İlk aşamada, bu özellik Android’deki WhatsApp beta kullanıcılarına sunulacak. Kullanıcılar, durumu paylaşmadan önce durum gizliliği ayarını gözden geçirebilecek ve paylaşım yapacakları listeyi değiştirebilecek. Bu küçük değişiklik, durum paylaşırken gizlilik kontrolünü ön plana çıkarmayı amaçlıyor. Böylece kullanıcılar, paylaşımlarını kimlerin görebileceğini daha iyi seçebilecekler.

Yeni gizlilik ayarı şu anda beta testinde. Eğer özellik, kullanıcılardan olumlu dönüşler alırsa, daha fazla WhatsApp kullanıcısına sunulacak. Bu da WhatsApp’ın kullanıcı dostu özelliklerini genişletme çabalarına bir yenisini eklemiş olacak.

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Öte yandan, Instagram ve WhatsApp arasındaki entegrasyon da artıyor. Instagram, çapraz paylaşım seçeneği olarak Facebook’un yanı sıra WhatsApp’ı da entegre etmeye hazırlanıyor. Şu anda Instagram kullanıcıları hikayelerini Facebook’ta paylaşabiliyor, ancak WhatsApp’ta paylaşım desteği henüz sunulmuyor.

Uygulamanın bu yeni gizlilik kontrolü, kullanıcıların paylaşımlarını daha iyi yönetmelerine olanak tanıyarak, mesajlaşma deneyimlerini geliştirmeyi hedefliyor. Yeni özellik, kullanıcıların gizlilik tercihlerini daha rahat bir şekilde ayarlamalarına imkan tanıyacak.