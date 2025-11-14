Galaxy S26 Ultra için yeni sızıntılar, telefonun ön kamerasında dikkat çekici bir değişikliğe işaret ediyor. Ancak bu değişim, her kullanıcı için olumlu sonuçlar doğurmayabilir. Peki S26 Ultra yeni özçekim kamerası gerçekten daha iyi mi olacak, yoksa estetik açıdan bazı sürpriz yan etkiler mi getirecek? Samsung’un bu tercihi, selfie kültürünü nasıl etkileyecek

Galaxy S26 Ultra kamera özellikleri gündem oldu!

Galaxy S26 Ultra, önceki model Galaxy S25 Ultra’ya göre daha büyük bir ön kamera deliğiyle gelebilir. Bu, bugüne kadar bir Galaxy S Ultra cihazında görülen en büyük “hole-punch” tasarımı olabilir. İlk bakışta estetik açıdan geri adım gibi görünse de, bu değişikliğin arkasında daha geniş açılı yeni bir lens sistemi olduğu düşünülüyor.

Cihazın 12 MP çözünürlükteki selfie sensörü korunacak ancak görüş açısının 80 dereceden 85 dereceye çıkarılması planlanıyor. Bu fark, küçük görünse de fotoğrafçılık açısından ciddi bir genişleme anlamına geliyor. Yeni lens ile birlikte S26 Ultra kullanıcıları, artık daha fazla kişiyi veya arka planı kadraja dahil edebilecek. Grup selfieleri, seyahat kareleri veya kalabalık sahnelerde bu avantaj oldukça işe yarayacak.

Ancak bu geniş açı aynı zamanda bazı optik yan etkilere de neden olabilir. Özellikle yüzün merkezine yakın bölgelerde burun daha büyük, kenarlarda ise yüz hatları hafif uzamış görünebilir. Bu durum, geniş açılı lenslerin doğasında bulunan “bozulma” etkisinden kaynaklanıyor ve özellikle 24 mm altı lenslerde daha belirgin hale geliyor. Yani, Galaxy S26 Ultra kullanıcılarının selfie çekerken çerçeve konumuna dikkat etmesi gerekebilir.

Diğer taraftan, ön kamerada donanımsal bir sensör yükseltmesi beklenmiyor. Yani çözünürlük 12 MP seviyesinde kalacak. Samsung’un performans ve enerji optimizasyonuna odaklandığı, çözünürlüğü artırmak yerine işlem gücünü korumayı tercih ettiği belirtiliyor.

Arka kamerada da benzer bir tablo söz konusu. 3x telefoto kamera yükseltmesi beklenmiyor; hatta yeni sensörün biraz daha küçük olacağı ifade ediliyor. Samsung’un “Ultra” serisinde bu kadar temkinli davranması, bazı kullanıcıları hayal kırıklığına uğratabilir. Yine de, şirketin görüntü işleme yazılımı ve AI destekli fotoğraf optimizasyonu sayesinde farkı yazılım tarafında kapatması mümkün görünüyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? S26 Ultra selfie kamerasındaki bu değişiklik, fotoğraf deneyimini ileriye mi taşıyacak, yoksa yüzleri mi bozacak? Görüşlerinizi bizimle paylaşın!