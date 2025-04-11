Mesajlaşma uygulamaları arasında liderliğini sürdüren WhatsApp, eski cihazlara veda etmeye hazırlanıyor. Peki uygulama hangi telefonlarda çalışmayı bırakacak? Türkiye’deki kullanıcılar da bu sorunun yanıtını merak ediyor. Özellikle WhatsApp desteği kesilen telefonlarda yer alan modeller, kullanıcılar açısından büyük önem taşıyor.

WhatsApp desteği kesilen telefonlar artıyor! İşte o modeller!

WhatsApp, güvenlik ve performans odaklı olarak bazı eski cihazlardaki desteğini sonlandırıyor. 1 Mayıs 2025 itibarıyla, bazı iPhone ve Samsung modellerinde uygulama artık çalışmayacak.

Şirket, yeni özellikleri sorunsuz sunabilmek ve güvenlik açıklarını önlemek adına bu kararı aldığını belirtiyor. Türkiye’de de desteği kesilen telefonlar listesindeki modeller hâlâ yaygın olmasa da nadiren kullanılıyor.

iPhone cephesinde şirket, iOS 15.1 ve üzeri sürümlere odaklanacak. Bu karar, iPhone 5, iPhone 5C ve iPhone 6 modellerini doğrudan etkileyecek. Android kullanıcıları için de benzer bir durum geçerli.

Özellikle Samsung’un eski serileri olan Galaxy Ace Plus ve Galaxy Note 3, destek dışına çıkıyor. Kullanıcılar için bu, uygulamayı kullanmaya devam edebilmek adına yeni bir cihaz şartı anlamına geliyor.

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WhatsApp desteği kesilecek telefonlar listesi!

İşte WhatsApp desteği kesilecek telefonlar listesi:

iPhone 5

iPhone 5C

iPhone 6

Samsung Galaxy Ace Plus

Samsung Galaxy Note 3

Listede yer alan bu cihazlar artık güncellemeleri alamayacak. Bu durum, uygulama güvenliğini ve performansını riske atacağı için kullanıcıların yeni bir cihaza geçmeleri tavsiye ediliyor. Türkiye’de hâlâ birçok kişi tarafından kullanılan bu modeller için yolun sonu görünüyor.

Peki siz desteği kesilecek telefonlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce listede yer alan bu modeller için alınan karar doğru mu? Görüşlerinizi bizimle paylaşmayı ve daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!