Apple’ın harita servisi Apple Maps, yepyeni bir döneme resmen adım atıyor. Peki uygulama artık hangi cihazlarda kullanılabilir hale geldi? Türkiye’deki kullanıcılar da Apple Maps ile mobilde harita deneyimini yaşamak için sabırsızlanıyor.

Apple Maps mobil desteğiyle artık her yerde!

Apple Maps, geçtiğimiz yıldan bu yana beta sürecinde web üzerinden kullanıma açıktı. Ancak artık Apple Maps sitesi beta etiketi olmadan, tamamen kararlı sürümüyle yayında.

En büyük yenilik ise, yalnızca masaüstü ve tablet tarayıcıları için değil, artık mobil cihazlarda da sorunsuz çalışıyor olması. Android kullanıcıları dahil olmak üzere herkes, Apple Haritalar servisine erişebiliyor.

Web uygulaması üzerinden Apple Haritalar kullanarak kullanıcılar harita üzerinde gezinebiliyor, işletmeleri ve önemli noktaları aratabiliyor, rota oluşturabiliyor ve rehberleri görüntüleyebiliyor. Ancak şimdilik bazı kısıtlamalar mevcut.

Örneğin, 3D bina görüntüleri ve toplu taşıma haritası henüz Apple Haritalar sitesi üzerinde bulunmuyor. Ayrıca Haritalar hesabınıza giriş yaparak kişisel yerlerinizi görmek gibi özellikler de ilerleyen zamanlarda sunulacak gibi görünüyor.

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Apple, Maps web uygulamasını geliştirmeye devam ediyor. Kısa süre önce eklenen “Look Around” özelliği sayesinde, kullanıcılar bulundukları çevreyi 360 derece panoramik olarak görüntüleyebiliyor.

Türkiye’deki Apple Haritalar kullanıcıları için henüz sınırlı bölgelerde kullanılabilen bu özellik, ilerleyen güncellemelerle yaygınlaşacak. Artık hizmet sadece iPhone kullanıcılarının değil, tüm mobil cihaz sahiplerinin hayatını kolaylaştıracak.

Peki siz Apple Haritalar web sürümünün mobil cihazlara açılması hakkında ne düşünüyorsunuz? Maps sitesi ve Apple Haritalar deneyiminin geleceği sizce nasıl şekillenecek? Görüşlerinizi bizimle paylaşmayı ve daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!