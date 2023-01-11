Amerika Birleşik Devletleri Yüksek Mahkemesi, WhatsApp‘ın Pegasus casus yazılımından sorumlu NSO Group şirketine karşı açtığı davaya devam etmesine izin verdi. Meta tarafından 2019 yılında açılan dava, kurbanların cep telefonlarına casus yazılım yüklemek için mesajlaşma programındaki bir hatadan yararlanılmasını sorguluyor.

Geçen yıl Nisan ayında İsrailli şirket, yazılımı yüklerken açıklanmayan yabancı hükümetler adına hareket ettiği için kendisine dava açılamayacağını savunan bir dilekçe sunmuştu. Ancak bu talep ABD’li yargıçlar tarafından reddedilerek davanın devam etmesine izin verildi.

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Davaya göre, NSO Group’un Pegasus’u hedefler arasında yaymak için mesajlaşma servisindeki bir sesli geri arama boşluğundan yararlandığı iddia ediliyor. Kampanya sırasında gazetecilerin, avukatların, aktivistlerin ve hükümet yetkililerinin 1.400’den fazla telefonu ele geçirilmiş olacaktı.

WhatsApp sözcüsü Carl Woog, TechCrunch’a verdiği bir röportajda Yüksek Mahkeme’nin NSO’nun “temelsiz” itirazını reddetme kararını kutladı. Ona göre, casus yazılım geliştiricisinin “yasadışı faaliyetleri” nedeniyle adli olarak sorumlu tutulması gerekiyor.

İçindekiler Daha fazla dava yolda

Daha fazla dava yolda

Meta’nın kuryesi tarafından açılan davanın yanı sıra Pegasus’un sahibi ABD mahkemelerinde başka davalarla da uğraşmak zorunda kalacak. Bunlardan biri, casus yazılımın yüklenmesi için kendi ürün veya hizmetlerinden herhangi birinin kullanılmasını önlemek için bir ihtiyati tedbir isteyen Apple tarafından başlatıldı.

Yakın tarihli bir başka vakada, El Salvador merkezli bir ajanstan gazeteciler, iPhone’larında casus yazılım tespit edilmesinin ardından ABD mahkemesinde NSO aleyhine dava açtılar. Yüksek Mahkeme’nin kararını memnuniyetle karşılayan grup, bu kararın şirketler ve yazılım savaşının mağdurları tarafından açılacak yeni davaların önünü açtığını belirtiyor.