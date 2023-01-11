YouTube, bugün YouTube İş Ortağı Programı Sözleşmesinde yaptığı değişikliklerle içerik oluşturuculardan para kazanmaya yönelik çeşitli değişiklikleri duyurdu. Video devi içerik oluşturuculara YouTube İş Ortağı Programına katılmaları ve para kazanmaları için daha fazla yol sağladı.

Tüm YouTube İş Ortağı Programı İçerik Üreticilerinin programda kalabilmek için 10 Temmuz 2023 tarihine kadar en azından yeni Temel Şartları kabul etmeleri gerekecek. YouTube ayrıca Short Reklam Geliri paylaşımının 1 Şubat 2023’te başlayacağını duyurdu.

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YouTube tarafından yapılan açıklamada, “Kısa süre önce içerik oluşturuculara YouTube İş Ortağı Programına katılmaları ve para kazanmaları için daha fazla yol sunan bir dizi değişiklik duyurduk. Bu değişiklikleri mümkün kılmak için YouTube İş Ortağı Programı şartlarımızı güncelledik. Farklı formatlarda içerik oluşturma ve kazanma konusunda daha fazla esneklik sağlayan yeni bir modüler yapı sunuyoruz. Tüm YPP İçerik Üreticilerinin programda kalmak için 10 Temmuz 2023 tarihine kadar yeni Temel Şartları kabul etmesi gerekecek. İçerik oluşturucuların kazanmaya başlamak için belirli para kazanma modüllerinin şartlarını da kabul etmeleri gerekecek.” ifadelerine yer verildi.

İçindekiler YouTube Shorts Reklam Gelirleri

YouTube Shorts Reklam Gelirleri

Shorts Para Kazanma Modülü, kanalınızın Shorts Feed’deki videolar arasında görüntülenen reklamlardan elde edilen geliri paylaşmasına olanak tanıyor. Bu Modülü kabul edildiğinde, 1 Şubat 2023’ten itibaren Shorts Feed reklamlarından ve uygun Shorts görüntülemelerinizden YouTube Premium geliri kazanmaya başlayacaksınız. Eğer 1 Şubat 2023’ten sonra kabul ederseniz, Shorts reklam geliri paylaşımı kabul ettiğiniz tarihte tahakkuk etmeye başlayacaktır.