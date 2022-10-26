WhatsApp, beta uygulamasına Play Store üzerinden 2.22.23.14/15 sürüm numarasıyla yeni bir güncelleme sunuyor. Son beta güncellemeleri, çoklu cihaz için oturum kapatma ekranı ve resim, video, GIF ve belgeleri bir başlıkla iletme yeteneği gibi şu anda geliştirilmekte olan yeni özellikleri sergiliyor.

Çoklu cihaz için oturum kapatma ekranı

WhatsApp şu anda oturum kapatma ekranını daha iyi hale getirmek için çalışıyor. Aşağıdaki ekran görüntüsünde gösterildiği gibi, WhatsApp’tan çıkış yaptığınızda yeni çıkış alanı görünüyor.

WABeta Info’ya göre, yeni özellikler

Kullanıcılar, uygulamanın ayarlarından ikinci bir cihazdan (bu durumda bir tablet) WhatsApp’tan manuel olarak çıkış yapabilirler.

Kullanıcılar, WhatsApp Ayarları > Bağlı cihazlar bölümünden mevcut tablet oturumunu birincil telefonunuzdan sonlandırmayı seçebilir.

WhatsApp Ayarları > Hesap altında bulunan “Numarayı değiştir” seçeneğini kullanarak telefon numaranızı değiştirebilirsiniz.

Medyayı bir başlıkla iletme

Aşağıdaki ekran görüntüsünde görüldüğü gibi, alt kısımda yeni bir mesaj kutusu belirir ve bu kutuyu kapatmanıza ve altyazıyı görüntülemeye devam ederken bunu yapmanıza olanak tanır. Bu özellik yalnızca resimler için geçerli değil; kullanıcılar belgeleri, videoları ve GIF’leri de altyazılarıyla birlikte iletebiliyor.

Çoklu cihaz özellikleri için Oturum Kapatma ekranının kullanılabilirliği söz konusu olduğunda, bunlar hala geliştirme aşamasındadır ve kullanıcıların bunlara erişmesi muhtemelen biraz zaman alacaktır.

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Yeni medyayı altyazıyla ilet seçeneği ise 2.22.23.15 sürümü ile Android’de birkaç beta kullanıcısına sunuluyor. Son zamanlarda, WhatsApp’ın bir mesaj düzenleme özelliği üzerinde çalıştığı ve iOS 16 için bir Metin Biçimlendir kısayolunu kullanıma sunduğu kaydedildi.