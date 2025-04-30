Son haftalarda Avrupa’da yaşanan geniş çaplı elektrik kesintileri, gözleri bu olayın arkasındaki doğa olayına çeviriyor: Atmosferik titreşim. Peki atmosferik titreşim nedir, nasıl oluşur ve Türkiye bu doğa olayından etkilenir mi? İşte, uzmanların “yeni nesil enerji krizi” olarak tanımladığı bu olguya dair bilinmesi gerekenler.

Atmosferik Titreşim Nedir?

Elektrik kesintisi haberlerinden sonra birçok kişi Atmosferik titreşim nedir diye merak ediyor. Atmosferik titreşim, yüksek ve alçak basınç sistemleri arasındaki dengesizliklerin yol açtığı bir tür meteorolojik dalgalanma. Bu durum, özellikle rüzgar hızlarında ani düşüşlere ve tahmin edilemeyen hava hareketlerine neden oluyor. Örneğin, İspanya’da geçen ay yaşanan olayda, rüzgar enerjisi üretimi %35’e kadar geriledi. Türkiye’de ise yenilenebilir enerji kaynaklarına yapılan yatırımlar arttıkça, bu tür risklerin önemi daha da belirginleşiyor.

Atmosferik Titreşim Nasıl Oluşur?

Peki, atmosferik titreşim nasıl oluşur? Oluşum mekanizmasını anlamak için önce basınç sistemleri arasındaki dansa bakmak gerekiyor. Yüksek basınç alanları, alçak basınç bölgelerine doğru hava akımı başlatıyor. Ancak iki sistem arasındaki güç farkı aşırı büyüdüğünde, atmosferde adeta bir “geri tepme” etkisi ortaya çıkıyor. İşte bu süreç, atmosferik titreşim olarak adlandırılıyor. Özellikle ilkbahar ve sonbahar geçişlerinde, sıcaklık farklarının belirgin olduğu dönemlerde daha sık gözlemleniyor.

Atmosferik Titreşim Nasıl Elektrik Kesintisine Sebep Olur?

Bu olgunun enerji sistemlerini vurmasının temel nedeni, rüzgar türbinlerinin performansındaki ani değişimler. Titreşim sırasında rüzgar hızının düşmesi, türbinlerin durma noktasına gelmesine yol açıyor. Portekiz’de yaşanan kesintilerde olduğu gibi, enerji şebekesi bu dalgalanmaları dengeleyecek kadar esnek değilse, zincirleme kesintiler kaçınılmaz hale geliyor. Türkiye’deki şebekenin ise henüz bu tür ani yük değişimlerine tam adapte olamadığı ifade ediliyor.

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Türkiye Atmosferik Titreşim Kaynaklı Elektrik Kesintisinden Etkilenir mi?

Enerji Bakanlığı verilerine göre, Türkiye’nin elektrik üretiminin %12’si rüzgar enerjisinden karşılanıyor. Özellikle Çanakkale ve İzmir’deki rüzgar çiftlikleri, benzer risklere açık konumda. Ancak uzmanlar, Türkiye’nin coğrafi konumunun Avrupa’ya kıyasla daha stabil basınç dağılımları sunduğunu belirtiyor. Yine de, 2025’te devreye girmesi planlanan enerji depolama santralleri, bu tür krizlerin önlenmesinde kilit rol oynayabilir. Şu anda test aşamasında olan akıllı şebeke sistemleri ise pilot bölgelerde titreşim kaynaklı dalgalanmaları %70’e varan oranda absorbe ediyor.

Atmosferik titreşim artık sadece meteoroloji uzmanlarının değil, enerji planlamacılarının da gündeminde. Türkiye’nin bu gizli tehlikeye karşı yenilenebilir enerji yatırımlarını çeşitlendirmesi ve şebeke altyapısını güçlendirmesi gerekiyor. Aksi takdirde, Avrupa’daki senaryoların Türkiye’de de tekrarlanma riski, hiç de düşük görünmüyor.