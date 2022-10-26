Apple, geçtiğimiz hafta uygulama geliştiricilerine gönderdiği iletide, App Store’un “Bugün” sekmesinde ve uygulamaların kendi yükleme sayfalarında “Bunu da Sevebilirsiniz” adıyla reklamlar gösterileceğini duyurmuştu.

Yeni reklam dönemi Çin dışındaki bütün ülkelerde geçtiğimiz gün başladı!

Bugün Sekmesine Reklamlar Geliyor!

Apple’ın resmi internet sitesinde bulunan açıklamalarda, “Bugün sekmesindeki reklamlar sayesinde, uygulamalarınız kullanıcıların App Store’a girdiğinde göreceği ilk şey olabilir.” ifadeleri kullanılmış.

Yani her ne kadar bazı kullanıcılar reklamları sevmese de, Apple cephesi bunun geliştiricilerin uygulamalarının daha fazla kişiye ulaşmasını sağlayacağının altını çizmiş.

Bugün sekmesindeki reklamlar, Apple’ın App Store editörleri tarafından belirleniyordu. Yeni reklam dönemi sayesinde, ilk defa geliştiriciler kendi reklamlarını “Bugün” sekmesinde gösterebilecek.

Ayrıca, “Bunu da Sevebilirsiniz” sekmesi sayesinde, geliştiriciler başka uygulamaların sayfalarında, kendi geliştirdikleri uygulamaların reklamını yapabilecek.

Her ne kadar Apple’ın bu hamlesi geliştiricilere yarayacak gibi görünse de, bunun App Store gelirlerini artırmak için yapıldığını düşünenler de var.

Bu kişilerden biri de Florian Muller. Hukukçu olan Muller’a göre, Apple’ın bu hamlesi geliştiricilerin kendi uygulama sayfalarındaki reklam yerlerini satın almaları gerekeceğini, yoksa diğer geliştiricilerin verdiği reklamların kullanıcıların dikkatini çekebileceğini ve bu nedenle geliştiricinin uygulama yüklenme sayılarının düşebileceğini belirtiyor.

Dört Farklı Sekmede Reklam Görünecek!

Önceleri, App Store reklamları yalnızca arama kısmındaki anahtar kelimelerde ve yine arama kısmındaki “Önerilenler” sekmesinde bulunuyordu.

Bugün sekmesindeki reklamlar ve uygulama sayfalarındaki reklamlar ile beraber bu sayı dörde çıkmış oldu. Firma reklam sayısını artırma planları olduğunu Temmuz ayında duyurmuştu.

Henüz Apple’ın reklam gelirlerinin bu hamleden nasıl etkileneceği bilinmiyor. Ancak ünlü Bloomberg analisti Mark Gurman, 2023 yılında Apple’ın reklam gelirlerini üçe katlayacağını ve 2023 yılından itibaren yıllık en az 10 milyar dolar reklam geliri elde edeceği bilgisini paylaşmıştı.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce bu hamle ile Apple’ın reklam gelirleri artacak mı? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!

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