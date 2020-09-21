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WhatsApp, çoklu cihaz desteğini yakında kullanıma sunacak!
WhatsApp, aynı hesabın birden fazla cihazda aktif olarak çalışabilmesi için çalışmalarını sürdürüyordu. Son gelen haberlere göre şirket, özelliğin test aşamasını bitirdi; özellik, çok yakında kullanıma sunulabilir.
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Birden fazla cihazda aynı hat üzerine kaydedilmiş WhatsApp’ını kullanmak isteyen kullanıcılar, uygulama senkronizasyonu nedeniyle bir yerden çıkış yapmadan başka bir cihazda uygulamayı kullanamıyordu. Kullanıcıların isteklerini genellikle dinleyen WhatsApp’ın, geçtiğimiz günlerde bu özellik üzerinde çalıştığını sizlerle paylaşmıştık. Şirket beta olarak sunduğu özelliğini sınırlı sayıdaki kullanıcıyla teste devam ederken gelen son haberler özelliğin son aşamaya geldiğini gösteriyor.
Dört cihaza kadar aktif oturum
WaBetaInfo tarafından paylaşılan bilgiler, özelliğin beta aşamasının sonlanarak final versiyonuna geldiğini gösteriyor. Rapora göre özellikle beraber kullanıcılar aynı anda 4 cihaza kadar aktif olarak oturumu açık tutabilecek. Her cihazda aynı anda veri senkronizasyonu da sağlayan özellikle beraber kullanıcılar internet bağlantısının azizliğine uğramadan iletişimde kalmayı sürdürebilecek.
Web WhatsApp güvenliği arttırılıyor
Bu özelliğin yanında WhatsApp bir dizi değişikliği daha kullanıcılara sunmaya hazırlanıyor. Oldukça fazla kullanılan Web WhatsApp’ta da güvenlik odaklı yenilikler kullanıcılarla buluşacak. Uçtan uca şifreleme ve sohbetlerin taşınması hakkında detaylı bilgiler veren geliştirmeyle beraber Web WhatsApp daha güvenli hale gelecek.
Bu özellikleri erken deneyimlemek isteyen kullanıcılar beta programına dahil olarak çoklu cihaz desteğine ‘deneysel’ olarak kavuşabilirler. Ana bir cihaz üzerinden diğerleriyle senkronizasyonun gerçekleştirildiği özellikte beta sürecinde hatalar yaşanması olası. Geliştirmeler tamamlanıp hatalar giderildikten sonra kararlı sürümle beraber WhatsApp, özelliği tüm kullanıcılarına sunmuş olacak.
İşletim Sistemleri
Android 11 tabanlı Realme UI 2.0: Özellikler ve çıkış tarihi
Realme, akıllı telefonları için geliştirdiği yeni Realme UI 2.0 kullanıcı arayüzünü duyurdu. Android 11 tabanlı bu arayüz, birbirinden güzel özelleştirme seçenekleri ve yenilikle beraber geliyor.
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Google’ın Android 11 işletim sistemini yayınlamasıyla beraber OPPO, OnePlus ve Xiaomi gibi üreticiler de kendi kullanıcı arayüzlerini duyurmaya başladı. Bu üreticilerin arasına katılan Realme’nin de akıllı telefonlarda kullandığı Realme UI 2.0′ın duyurulmasıyla beraber özellikleri de netleşmeye başladı.
Realme UI 2.0: Kapsamlı özelleştirme seçenekleri
Realme UI 2.0′la beraber akıllı telefonunuza gelecek yeni simge paketleri ve başlatıcılarla telefonunuza eşsiz ve büyüleyici bir görünüm kazandırabilirsiniz. Bu arayüzde, kullanıcıların akıllı telefonlarında genel olarak ön planda olacak renkleri ayarlayabilmeleri için Global Tema paketi de bulunuyor. İçerisinde ayar geçişlerini ve simgelerini özelleştirebileceğiniz 5 tür renk serisi ve 10 farklı tek renk barındıran bu paketle telefonunuzu özelleştirebilirsiniz.
The new Dark Mode update in #realmeUI 2.0 offers 3 styles to cater to everyone’s needs: Enhanced, Medium & Gentle. It also supports intelligent auto-adjustment which automatically adjusts the contrast according to the ambient light.
Watch the livestream: https://t.co/zU2q9SpyGb pic.twitter.com/ARe47crvXL
— realme (@realmemobiles) September 21, 2020
Bunun da ötesinde Realme UI 2.0, birbirinden etkileyici görünüme sahip AOD özelleştirmeleri, yazı tipleri ve üç farklı mod sunan geliştirilmiş bir karanlık mod ile destekleniyor. Karanlık modun telefonunuzun duvar kağıdını ve uygulama simgelerini de karartmasını sağlayabilirsiniz. Realme, baloncuk bildirimleri ve yeni medya kontrolleri gibi Android 11 özelliklerini de bünyesinde barındıran Realme UI 2.0′ın özelleştirilmeye en açık akıllı telefon işletim sistemi olduğunu iddia ediyor.
Performans iyileştirmeleri ve gizlilik özellikleri
Realme UI 2.0, işletim sistemini daha verimli hale getirmek ve kullanıcı verilerini daha iyi korumak için bir dizi performans iyileştirmesi ve gizlilik özellikleri içeriyor. Bu bağlamda Realme, UI 2.0′a ekstra bir gizlilik koruması sağlayacak ‘Deep Sea Privacy’ adlı yeni bir güvenlik paketi ekledi.
Bu güvenlik paketi, temel olarak kullanıcıların kişisel bilgilerinin üçüncü parti uygulamalar tarafından ele geçirilmesini önleme yardımcı oluyor. Örneğin kullanıcıların hassas ve önemli olduğunu düşündüğü verilerini özel bir bölümde tutmalarını sağlayacak Deep Sea Privacy paketi, telefonda yapılan ödemeleri dahi kötü amaçlı yazılımlardan koruyacak.
Introducing the Deep Sea Privacy Plan, the #realmeUI 2.0 features an Invisible Door, Private Space and a Security Shield so that you can share your creativity without worrying about the safety of your personal data and privacy. pic.twitter.com/6Kyry8rYIN
— realme (@realmemobiles) September 21, 2020
Ayrıca kullanıcıları dolandırıcılık amaçlı mesajlardan ve reklamlardan da koruyacak olan Realme UI 2.0, iş ve kişisel hayatınızı birbirinden ayırmanızı kolaylaştıracak bir sistem kopyalama mekanizması da sunuyor. Böylelikle telefonda ayrı bir profil oluşturabilecek ve hatta her profil için ayrı parmak izi bile ayarlayabileceksiniz.
Tüm bunların yanı sıra Realme’nin yeni arayüzü, Android 11′i daha verimli hale getirmek amacıyla çoklu görev gibi birkaç adet işlevsellik odaklı yeniliklere de sahip. Örneğin ‘Mini Windows’ sayesinde aynı anda birden fazla uygulamayı tek ekranda küçük bir pencere halinde çalıştırarak diğer işlerinizi halledebilirsiniz. Uyku odaklı özelliklerle de telefonunuzun belirli bir saatte otomatik kilitlenmesini sağlayabilir ve böylece dinlendirebilirsiniz.
Realme UI 2.0, genel olarak sistem kaynaklarının kullanımında %45; sistem hızında ise %32 oranında performans iyileştirmesi içeriyor.
Realme UI 2.0 ne zaman yayınlanacak?
Realme UI 2.0, ilk olarak 24 Eylül’den itibaren Realme X50 Pro kullanıcıları için kapalı beta olarak sunulacak. Şirket, önümüzdeki ay herkese açık sürümünü yayınlamayı ve kasım ayında da nihai sürümü yayınlamayı hedeflediğini açıkladı.
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Xperia 5 Mark II, TENAA’da görüntülendi!
Sony’nin amiral gemisi Xperia 5 Mark II, TENAA sertifikasyonunda görüntülendi. Cihaz, 17 Eylül’de gerçekleştirilecek etkinlikte tanıtılacak.
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17 Eylül’de tanıtılacak
Yeni cihazların tantıldığı Eylül ayında etkinlik gerçekleştirecek olan firmalardan biri de Sony. İçerik üreticilerini hedefleyerek tasarladığı 5G bağlantı teknolojisine sahip Xperia 1 Mark II’nin halefi olacak model, 17 Eylül’de tanıtılacak.
Sertifikasyon programı çerçevesinde TENAA’da görüntülenen Xperia 5 II’de Sony, klasik Omni-Balance tasarımını sürdürüyor. İçerik üreticileri ve sinema standartlarını baz alan cihazda 6.1” büyüklüğündeki OLED FullHD+ 120Hz tazeleme hızına sahip ekran ise 21:9 formatında. Tasarım dilini sürdürdüğü Xperia 5’e göre boyut olarak biraz daha küçük olan cihazda üst ve alt çerçevelerin 1-2 milimetre kadar inceleceğini söylemek yanlış olmaz.
Yansıma önleyici ZEISS kamera kaplamasıyla geliyor
Xperia 5 Mark II’deki üçlü kamera seti, lenslerinde ZEISS üretimi yansıma önleyici kaplama ile gelecek. 12MP+12MP+12MP olarak sıralanan kameralarda ise bir geliştirmeye gidilmediği görülüyor.
Xperia 5 Mark II, Snapdragon 865’den güç alacak
17 Eylül’de lansmanı gerçekleştirilecek olan Xperia 5 II, 7nm+ mimarili Qualcomm Snapdragon 865’den güç alacak. 8GB RAM bulunacak modelde 4000 mAh kapasiteli bir bataryanın yer alması bekleniyor. Cihazda biyometrik güvenlik önlemi olarak bir Sony klasiği olan güç tuşuna entegre bir parmak izi okuyucu yer alacak. 18W hızlı şarj desteğiyle gelecek cihazın 1000$ civarında fiyat etiketine sahip olması bekleniyor. Sony’nin mobil kısımdaki yeni cihaz tutumu Xperia’yı kurtarmaya yetecek mi hep beraber göreceğiz.
Mobil
EMUI 11 videosunda 66W şarj detayı!
Huawei Geliştiriciler Konferansı’nda duyurulan EMUI 11 için hazırlanmış bir videoda, 66W hızlı şarj detayı dikkat çekti. Adaptörün yakında çıkacak olan Huawei Mate40 serisinde kullanılacağı düşünülüyor.
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EMUI 11 videosunda ortaya çıktı
ABD ile yaşadığı sıkıntılara rağmen hız kesmenden yeni ürün ve teknolojilerini tanıtmaya devam eden Huawei, geçtiğimiz günlerde düzenlediği Huawei Geliştiriciler Konferansı İle HarmonyOS 2.0‘dan EMUI 11‘e ve birçok farklı ürünle alakalı detayları paylaşmıştı. Bugünlerde paylaşılan EMUI 11‘le ilgili bir videoda görülen 66W hızlı şarj detayı ise son derece dikkat çekici.
Mate40 serisiyle beraber gelebilir
Huawei’nin yakın zamanda çıkartması beklenilen Mate40 serisi cihazlarında TSMC tarafından üretilen en yeni nesil HiSilicon Kirin işlemci kullanılacak. Huawei ile TSMC ortaklığında, 5nm üretim sürecinden çıkan Kirin 9000 ile beraber geleceği düşünülen Mate40 serisinde 66W hızlı şarj kullanılacağı daha önce iddia edilmişti. Bu bağlamda Çin’deki sertifikasyon programlarında da görünen 66W hızlı şarj adaptörü, bu sefer EMUI 11 videosundaki detayla kendisini daha fazla gösterdi.
EMUI11彩蛋发现没，华为官方暗示Mate40系列支持最高66W有线充电，终于升级了[二哈] pic.twitter.com/5ZFlkLhKSs
— Digital Chat Station (@StationChat) September 11, 2020
Videoya ulaşılamıyor
Yalnız bahse konu olan EMUI 11 videosu, ilginç bir şekilde haberlerin yapılmasının ardından sırra kadem basmış durumda. Gizmochina ise, ‘Digital Chat Station‘ isimli bir Twitter kullanıcısının video kaybolmadan evvel aldığı ekran görüntüsünü paylaştı. Ekran görüntüsüne bakıldığında, açıkça 66W hızlı şarj detayı kendisini net bir şekilde belli ediyor. Videonun şirket ya da başka biri tarafından mı kaldırıldığı ise bilinmiyor.