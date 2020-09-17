WhatsApp Web yakında parmak izi desteği alabilir

Hepimizin günlük hayatında etrafımızdakilerle iletişim kurarken büyük yer kaplayan Whatsapp, yeni gelecek olan bir güncellemeyle ek bir güvenlik seçeneği alabilir. Popüler sosyal medya uygulaması, bilgisayarlardan da kullanım sağlayan WhatsApp Web servisine giriş için biyometrik tarama desteğini kullanıcılara sunabilir.

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WABetaInfo’nun raporuna göre raporuna göre WhatsApp, tarayıcıdan veya masaüstü uygulamasından çalışan WhatsApp Web deneyimini daha güvenli hale getirmek için bir takım görevlendirdi. Bu hedef doğrultusunda Facebook’un sahibi olduğu şirketin yeni adımının parmak izi desteği olması bekleniyor.

WhatsApp Web için parmak izi nasıl kullanılacak?

Yine rapora göre parmak izi desteğinin kullandığınız bilgisayar tarafından desteklenmesi gerekmiyor. Aksine parmak izini telefonunuz üzerinden onaylamanız gerekecek. Tarayıcıdan ya da uygulamadan WhatsApp Web’i başlatabilmek için telefonunuzdan WhatsApp’ı açıp önce parmak izinizi okutarak sonrasında ise QR kodu tarayarak giriş yapmanız gerekecek.

Raporda bulunan yukarıdaki ekran görüntüsü de bunu destekler nitelikte. Şu anda WhatsApp Web sadece telefonunuzdan bilgisayar ekranında bulunan QR kodu okutmanızı gerektiriyor. Bunun dışında telefonun stabil bir bağlantısının olması mesajlarınızı bilgisayar üzerinde görüp cevaplamak için yeterli. Parmak izi gibi ek bir güvenlik seçeneğinin gelmesi servisi daha çok kişi için kullanılabilir hale getirebilir.

Maalesef, bu güncellemenin ne zaman geleceği veya başka ne gibi yenilikler içereceği konusunda bir bilgimiz yok. Ancak güvenlik ve gizlilik konusunda atılan her adım biz kullanıcılar için her zaman artı puan niteliği taşıyor.