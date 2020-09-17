Güncelleme
WhatsApp Web yakında parmak izi desteği alabilir
Hepimizin günlük hayatında etrafımızdakilerle iletişim kurarken büyük yer kaplayan Whatsapp, yeni gelecek olan bir güncellemeyle ek bir güvenlik seçeneği alabilir. Popüler sosyal medya uygulaması, bilgisayarlardan da kullanım sağlayan WhatsApp Web servisine giriş için biyometrik tarama desteğini kullanıcılara sunabilir.
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WABetaInfo’nun raporuna göre raporuna göre WhatsApp, tarayıcıdan veya masaüstü uygulamasından çalışan WhatsApp Web deneyimini daha güvenli hale getirmek için bir takım görevlendirdi. Bu hedef doğrultusunda Facebook’un sahibi olduğu şirketin yeni adımının parmak izi desteği olması bekleniyor.
WhatsApp Web için parmak izi nasıl kullanılacak?
Yine rapora göre parmak izi desteğinin kullandığınız bilgisayar tarafından desteklenmesi gerekmiyor. Aksine parmak izini telefonunuz üzerinden onaylamanız gerekecek. Tarayıcıdan ya da uygulamadan WhatsApp Web’i başlatabilmek için telefonunuzdan WhatsApp’ı açıp önce parmak izinizi okutarak sonrasında ise QR kodu tarayarak giriş yapmanız gerekecek.
Raporda bulunan yukarıdaki ekran görüntüsü de bunu destekler nitelikte. Şu anda WhatsApp Web sadece telefonunuzdan bilgisayar ekranında bulunan QR kodu okutmanızı gerektiriyor. Bunun dışında telefonun stabil bir bağlantısının olması mesajlarınızı bilgisayar üzerinde görüp cevaplamak için yeterli. Parmak izi gibi ek bir güvenlik seçeneğinin gelmesi servisi daha çok kişi için kullanılabilir hale getirebilir.
Maalesef, bu güncellemenin ne zaman geleceği veya başka ne gibi yenilikler içereceği konusunda bir bilgimiz yok. Ancak güvenlik ve gizlilik konusunda atılan her adım biz kullanıcılar için her zaman artı puan niteliği taşıyor.
Akıllı Telefonlar
Google Haritalar, Surface Duo için özel güncelleme aldı!
Google Haritalar, Microsoft’un çift ekranlı Android telefonu Surface Duo için özel olarak optimize edildi. Böylelikle çift ekranlı bu telefonun ortasındaki menteşe, Haritalar uygulaması için artık sorun teşkil etmiyor.
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Ağustos ayının başlarında Microsoft, Surface Duo’yu resmi olarak tanıttı. Microsoft’un çift ekranlı bu cihazı, katlanabilir ekran yerine menteşe kullanıyor ve bu durum, uygulamaların telefonda düzgün çalışması için ekstra bir optimizasyon gerektiriyor.
Microsoft’un Outlook uygulamasını çift ekranlı cihazlara uygun şekilde güncellemesinden sonra, şimdi de benzer bir hamle Google’dan geldi. Google Haritalar’ın 10.50.3 sürümü, Surface Duo’nun çift ekranıyla çalışma deneyimini tepeden tırnağa yeniliyor.
Google Haritalar, Surface Duo için güncellendi
Bu bağlamda Google Haritalar, artık Surface Duo’nun ortasındaki menteşenin varlığını biliyor. Harita bilgilerini de kullanıcıya bu menteşeden izole edilmiş bir şekilde gösteriyor. Örnekteki ekran görüntüsünde de görebileceğiniz üzere Haritalar, yol tarifi almak isteyen bir Surface Duo kullanıcısına gerekli bilgileri ekranın sol ve sağ tarafına eşit şekilde dağıtarak gösteriyor.
Daha da önemlisi, kullanıcı o an nerede olduğunu öğrenmek için Google Haritalar uygulamasındaki ‘konumumu bul’ düğmesine dokunduğunda, menteşenin olduğu kısım hesaba katılmaksızın konum bilgileri kullanıcının tertemiz görebileceği bir şekilde uygulamaya eşit dağıtılıyor. Yukarıdaki örnekte konum bilgilerinin sağ tarafta yer aldığını görüyoruz.
Microsoft Surface Duo teknik özellikleri
◾ Yonga seti: Qualcomm Snapdragon 855
◾ Depolama: 6 GB RAM ve 128 / 256 GB dahili hafıza
◾ UFS sürümü: UFS 3.0
◾ Batarya: 3,577 mAh
◾ Uygulama desteği: Google Haritalar, Microsoft uygulamaları (daha fazla gelecek)
◾ Hızlı şarj: Var (18 W)
◾ Ekran: 5.6 inç 1800 × 1530, 4:3, AMOLED (tek haliyle); 8.1 inç 2700 × 1800, 3:2, AMOLED (iki ekran açık haliyle)
◾ Kalınlık: 9 mm
◾ Kamera: 11 MP / EIS ve 4K@60 FPS video kayıt desteği
◾ İşletim sistemi: Android 10 (Android 11 güncellemesi alacak)
Microsoft’un çift ekran konsepti, Android ekosistemi için henüz yeni bir başlangıç. Bu nedenle geliştiriciler uygulamalarını, menteşenin varlığından haberdar olacak şekilde güncellemeye yeni yeni başlıyor. Henüz Google Haritalar gibi sınırlı sayıda uygulamanın Surface Duo desteği kazandığını görüyoruz; ancak çift ekranlı telefonların yaygınlaşmasıyla beraber daha fazla uygulamanın kendisini revize ettiğine şahit olacağız.
Akıllı Telefonlar
Oppo, ColorOS 11 beta sürümünün dağıtımına başladı
Oppo, Android 11 tabanlı arayüzü ColorOS 11‘i bugün itibarıyla 28 farklı Oppo modeline sunmaya başlıyor.
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Oppo, ColorOS 11 ile hangi özellikleri sunacak?
Google geçtiğimiz hafta Pixel telefonlara Android 11‘i dağıtmaya başlamıştı. Hemen ardından, Pixel dışındaki bazı telefonlar için beta ve ön izleme sürümleri sunulmuştu. Oppo ise Android 11 tabanlı yeni arayüzü ColorOS 11‘in dağıtımına bugün itibarıyla başlıyor.
Oppo, ColorOS 11 güncellemesi ile Çin‘deki telefonlarda kullanılan ve birçok kişi tarafından “ağır” olarak nitelendirilen arayüzden tamamen arınarak, geleneksel Android çizgisine yaklaşıyor diyebiliriz.
Temel Android özelliklerinin yanı sıra, Oppo kendine has birçok özellik eklemiş durumda. ColorOS 11 ile birlikte kullanıcılara birçok yetki verilecek. Örnek vermek gerekirse; ikonların şeklini değiştirebilme ve her zaman açık ekran tasarımları oluşturabilme. Önemli özelliklerden biri de, karanlık modu üç farklı tonda kullanabilme ve gün içinde bu üç farklı ton arasında geçiş yapabilme.
Oppo‘nun Google ile birlikte geliştirdiği bir özellikten bahsedelim. Üç parmağınızı aşağı yönde ilerleterek ekran görüntüsü alabiliyorsunuz. Oppo kullanıcıları bu sayede tek hamlede ekran görüntüsü alabilecekler. Bu yeni bir özellik değil fakat ColorOS 11‘in Google Lens uygulaması ile eş zamanlı olarak bu ekran görüntüsünü farklı dillere çevirebildiğini de ekleyelim.
Yeni pil tasarruf modları, performans optimizasyonları, gizlilik ile ilgili bazı iyileştirmeler ise göze çarpan diğer yenilikler.
Model bazlı güncelleme takvimi
Oppo‘nun ColorOS 11‘i çok hızlı bir şekilde kullanıcılarına sunacak olması oldukça sevindirici bir gelişme. Öyle ki, bugün itibarıyla Find X2 serisi cihazlara dağıtılmaya başlanacak.
28 model için paylaşılan güncelleme takvimi şu şekilde;
Final sürümünün de kısa bir süre içinde dağıtılmaya başlanması bekleniyor.
Apple
AirPods Pro için uzamsal ses ve otomatik aygıt geçişi özelliği geldi
AirPods Pro, bugün yayınlanan güncellemeyle birlikte uzamsal ses ve otomatik cihaz değiştirme özelliğine nihayet sahip oldu.
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Apple, bu yılki WWDC 2020 etkinliği sırasında kendi ekosistemine ait cihazlar için uzamsal ses (spatial audio) ve otomatik aygıt değiştirme desteğini duyurmuştu. Kısaca özetlememiz gerekirse uzamsal ses, kafanızı sağa ve sola hareket ettirdikçe sesin de hareketlerinize göre eşit şekilde dağılmasını sağlıyor. Otomatik cihaz değiştirme ise AirPods’un Apple cihazları arasında otomatik olarak geçiş yapabilmesini mümkün kılıyor.
Apple’ın duyurduğu bu özellikler, bugün itibariyle AirPods Pro için yayınlanan yazılım güncellemesiyle hayata geçti. Şimdi 3A283 numaralı yazılım sürümüyle gelen uzamsal ses ve otomatik aygıt değiştirme özelliklerine daha yakından bakalım.
AirPods Pro ile uzamsal ses
Uzamsal ses, AirPods Pro için çok yönlü ses filtreleriyle her kulağın aldığı ses frekanslarını ince bir şekilde ayarlayarak, hem başınızın hem de cihazınızın konumuyla eş zamanlı bir şekilde sesi eşit olarak kulağınıza dağıtabiliyor. Böylece uzamsal ses özelliğinin aslında ses sistemlerinde karşımıza çıkan etkileyici bir surround ses deneyimini AirPods Pro’ya getirdiğini söyleyebiliriz.
Apple’ın açıkladığına göre uzamsal ses özelliği, bu etkileyici ses deneyimini AirPods Pro ve iPhone’daki jiroskop ve ivmeölçer sayesinde hem başınızın hem de cihazınızın hareketini izleyerek yapıyor. Kulaklık, izlediği hareket verileri ışığında özel bir harita oluşturuyor, ardından hareketlerinizle doğru orantılı bir şekilde sesi kulağınıza gönderiyor.
AirPods Pro’da uzamsal sesi etkinleştirmek için iOS 14 veya iPadOS 14′ün beta sürümüne sahip bir cihaza ihtiyacınız olduğunu da belirtelim. İlgili gereksinimleri karşılıyorsanız, denetim merkezinden ses ayarlayıcısına basılı tutarak uzamsal sesi açabilirsiniz.
Otomatik cihaz değiştirme
Otomatik cihaz değiştirme sayesinde AirPods Pro, aynı iCloud hesabına sahip iPhone, iPad, Mac ve Apple Watch arasında otomatikman geçiş yapabiliyor. Üstelik geçiş yaparken oluşacak ses kaybı da olabildiğince azaltıldı. Ek olarak o an AirPods Pro’nun hangi cihaza bağlı olduğunu da açılır pencere sayesinde görebiliyorsunuz.
Otomatik cihaz değiştirme özelliği, AirPods Pro dışında Apple’ın H1 yongasına kullanan AirPods ve Beats kulaklıklarla da kullanılabiliyor.
Tüm bu özellikleri AirPods Pro’nuzu en son sürümüne güncelleyerek aktif hale getirebilirsiniz.