Aralık 2022’de WhatsApp, sohbet mesajlaşma uygulamasına bir dizi yeni emoji eklemişti, ancak bunlara yalnızca alternatif bir klavye aracılığıyla erişilebildiği için kimse tarafından görülemiyordu.

WhatsApp nihayet uygulamaya 21 yeni emoji getirmeyi amaçlayan yeni bir güncelleme ile bu sorunu çözmeyi planlıyor. Bu değişiklik, Google Play Store’da bulunan Android için WhatsApp’ın en son beta sürümünde (2.23.5.13) görüldü.

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Bu güncellemenin ardından, ekran görüntüsünde gösterilen 21 yeni emoji nihayet resmi WhatsApp klavyesinde mevcut olacak ve ayrı bir uygulama gerektirmeden herkes tarafından erişilebilir hale gelecek.

Bu aynı zamanda, bu güncellemeye kadar bu emojileri alabilen ancak gönderemeyen bazı kullanıcılar arasındaki karışıklığı da çözecektir. Bazı kullanıcılar bu yeni emojileri eski uygulama sürümlerinde bile resmi WhatsApp klavyesinde görebiliyor, ancak özelliğin hesabınızda etkinleştirildiğinden emin olmak için uygulamanızı en son sürüme güncellemenizi öneririz.

Ancak, bu yeni emojilerin şimdilik beta aşamasında olduğunu ve kararlı sürüme ne zaman geçeceklerinin belli olmadığını unutmayın. Bu sadece küçük bir güncelleme olduğundan, dünya çapında herkes için kullanılabilir hale gelmeleri uzun sürmeyecektir.

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Diğer WhatsApp haberleri

WhatsApp, şifreli platformdaki grup sohbeti üyeliklerinin belirli bir süre sonra sona ermesini sağlayacak yeni bir özelliği test ediyor. Meta’nın sahip olduğu mesajlaşma hizmetini bu kadar popüler yapan şeylerden biri de sürekli olarak yeni grup sohbeti özellikleri geliştirmesi ve sonuncusu “expiring groups” olarak adlandırılan yaygın soruna bir çözüm olmayı amaçlıyor.