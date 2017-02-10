WhatsApp Bütün Kullanıcılarına İki Adımlı Doğrulama Özelliği Getiriyor

WhatsApp’ın bir milyardan fazla aktif kullanıcısı bulunuyor ve yakında bütün bu kullanıcılara iki adımlı doğrulama özelliği gelecek.

WhatsApp’a iki adımlı uygulama özelliği geçen yıl uygulamanın beta versiyonuna gelmişti şimdi bütün kulanıcılara sunulacak. İki adımlı doğrulama kullanıcıların hesaplarına ekstra bir güvenlik önlemi getirecek. Bu sayede hesaplar daha güvenli olacak.

Uygulamanın son sürümüne sahip olan kullanıcılar Ayarlar bölümünden Hesap kısmına girerek buradan İki Adımlı Doğrulamayı aktif hale getirebilecekler. Bu özellik aktif hale getirildiğinde kullanıcılar numaralarını uygulamaya her girdiğinde altı haneli bir şifre sorulacak.

Uygulamanın iki adımlı güvenlik sistemi Facebook’un ya da Google’ın uygulamalarından farklı olacak. Facebook veya Google kullanıcıları hesaplarına giriş yaparken belirttikleri cep telefonu numarasına bir güvenlik kodu geliyor ve kullanıcılar bu kodu sisteme giriyor. WhatsApp’ta ise her kullanıcıya tek bir kod verilecek ve kullanıcılar bu kodu hatırlamak zorunda ya da bir kurtarma maili olacak. Şifreyi unutan kullanıcılar mail aracılığıyla bu koda ulaşabilecekler. Uygulamaya her girişte bu kod sorulmayacak ancak haftada bir gibi belirli aralıklarla sorulması bekleniyor.