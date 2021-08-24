WhatsApp Uygulamasında Birinin Sizi Engellediğini Nasıl Anlarsınız ?

WhatsApp Messenger, muhtemelen çok sayıda özellik sunan birkaç mesajlaşma platformundan biridir. WhatsApp’ın artık birbirimizle iletişim kurma şeklimizi gerçekten değiştirdiği doğrudur. SMS’lerin sevdiklerinizle iletişim kurmanın birincil yolu olduğu günler geride kaldı. WhatsApp ile arkadaşlarınız, aileniz ve daha kolay bir şekilde iletişime geçilebiliyor.

Platformun Durum, görüntülü ve sesli aramalar, anlık mesajlaşma ve daha fazlası gibi bazı ilginç özellikler sunmakta. Çokça kullanılan önemli özelliklerden birisi ise artık konuşmak istemediğiniz birisini engelleme özelliğidir. Bir kişinin sizi WhatsApp’ta engelleyip engellemediğini söyleyemeseniz de, bunu öğrenmenin birkaç yolu vardır. Bu yazıda, bir kişinin sizi WhatsApp’ta engelleyip engellemediğini kolayca kontrol edebileceğiniz bazı yolları anlatacağız.

Kişinin Son Görülmesi veya Çevrimiçi Olduğunu Göremezsiniz

Birinin sizi WhatsApp’ta engelleyip engellemediğini öğrenmenin en kolay yolu, Son Görülme veya Çevrimiçi durumlarının görünür olup olmadığını kontrol etmektir. Bunun için kişinin sohbetine giderek Çevrimiçi/Son Görülme seçeneğinin gösterilip gösterilmediğine bakmanız gerekir. Ancak, kullanıcının Son Görülme seçeneğini kendi kapatmış olabileceğini de unutmamak gerekir.

Kişinin Profil Fotoğrafını Göremezsiniz

Bir kişinin sizi WhatsApp’ta engelleyip engellemediğini anlamanın başka bir yolu, Kişi’nin profil fotoğrafıdır. Bir kullanıcı sizi engellediyse artık onun profil fotoğrafını göremezsiniz. Ayrıca, Durumlarını göremezsiniz.

WhatsApp Mesajlarınız Teslim Edilmeyecek

Bu da aynı zamanda bir kişinin sizi WhatsApp’ta engelleyip engellemediğini kontrol etmenin en kolay yollarından biridir. Tek yapmanız gereken sizi engelleyen bir kişiye mesaj göndermek. Gönderdiğiniz mesajda yalnızca bir tik işareti görüyorsanız ve hiçbir zaman ikinci bir tik işareti gözükmüyorsa, bu kişinin sizi platformda engellediği bellidir. Tek tik işareti mesajın gönderildiğini, çift tik işareti ise mesajın kişiye ulaştığını bildirir.

WhatsApp Sesli ve Görüntülü Görüşmeler Yapamayacaksınız

Bu, bir kişinin sizi WhatsApp’ta engelleyip engellemediğini kontrol etmek için son çaredir. WhatsApp, hem sesli hem de görüntülü arama yapmanızı sağlar. Ancak, bir kişi sizi WhatsApp’ta engellediyse, onu ne sesli ne de görüntülü olarak arayamazsınız.

Kişiyi bir Gruba Ekleyemezsiniz

Yukarıda anlatılan adımlar için internette oluşan bir hatadan kaynaklandığını düşünebilirsiniz. Ancak bir kişinin sizi engelleyip engellemediğinden kesinlikle emin olmanız için son ve kesin yöntem budur. Tek yapmanız gereken, sizi engellediğini düşündüğünüz kişiyle bir WhatsApp grubu oluşturmak. Gruba ekleyebilirseniz sizi zaten engellememiştir ancak eklemeye çalıştığınızda “Bu Kişiyi Ekleme Yetkiniz Yok” mesajı ile karşılaşıyorsanız emin olabilirsiniz ki, o kişi sizi kesin olarak engellemiştir.

Kesin Çözüm: Onu Arayabilirsiniz

Bunlar ile uğraşamazsanız en kesin yol olarak verebileceğimiz son teknik onu arayabilirsiniz. Sonuçta sizi WhatsApp’tan engelledi. Arayıp sorduğunuzda kesin cevabı alabilirsiniz. Tabii yalan söylemezse.