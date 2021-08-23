Akıllı Telefonlar
WhatsApp, Android’de Renklerini Değiştiriyor
WhatsApp, Android uygulamasında birçok rengi değiştiriyor! Değişiklikler çoğunlukla, mesaj baloncukları için farklı bir renk (hem açık hem koyu tema için geçerli), gönder düğmesi arka planı ve durum çubuğunun rengi uygulama araç çubuğu ile aynı renk oluyor.
Aydınlık tema için ana sayfasında durum çubuğunun rengi uygulama araç çubuğu ile aynı renk olarak güncelledi.
Bunların dışında yeni renge sahip olan başka öğelerde mevcut: durum güncellemeleri için profil resminin çerçeve rengi ve varsayılan duvar kağıdının rengi artık daha koyu. Sohbet paylaşım sayfasında da yeni simgeler ile düzenlenmiş. Beta test kullanıcıları için yeni renklerin güncellemesi yayınlandı.
Yeni tasarımlar ile renk değişiklikleri şu an için sadece Android cihazlarda geçerli. Android 2.21.18.1 Beta sürümü yüklü olan kullanıcılar yeni tasarımlara ve renk değişikliklerine ulaşabilecek.
WhatsApp Pay Testleri Başladı!
Tasarım özelliği dışında kullanıcıların uygulamasında WhatsApp Pay aracılığıyla para göndermeleri için bir kısayol düğmesi üzerinde çalışıyor. Bu işlev, beta test kullanıcıları için mevcut ve gelecekteki bir güncellemede tüm kullanıcılara sunulacaktır. WhatsApp Pay, Android 2.21.17 WhatsApp Beta sürümünde mevcut.
WhatsApp Pay kısayol düğmesi, çıkartma ve kamera düğmeleri arasında olacak ve erişimi çok kolaylaştıracak. Şimdilik, kullanıcılar WhatsApp üzerinden para göndermek istiyorsa, “+” düğmesini ve ardından “Ödeme” düğmesini tıklamaları gerekiyor.
Bazı beta test kullanıcılarına göre, bu özellik Hindistan’da birkaç gündür mevcut ancak görünüşe göre dünden itibaren daha fazla kullanıcıya ulaştığı söylenmekte.
Şimdilik, WhatsApp Pay, yalnızca Hindistan ve Brezilya’da, insanların çoğunluğunun arkadaşlarıyla, aileleriyle ve işletmelerle sohbet etmek ve aynı zamanda ürün satın almak için kullandığı iki ülke olan yavaş bir lansmana sahip.
Masaüstü Beta Sürümleri İle Yeni Ses Özelliklerine Kavuşuyor
Kullanıcıların yeni özellikleri test etmesine olanak tanıyan WhatsApp Masaüstü için bir beta programı başlatıyor. Windows ve macOS için kullanılabilen beta sürümünü yükleyerek beta programına katılabilirsiniz.
Masaüstü sürümünü ilk yüklediğinizde, resmi olarak bir beta test kullanıcısı olursunuz ve tüm beta güncellemelerini otomatik olarak alırsınız. En güncel beta şu anda 2.2133.1’dir. Yeni beta güncellemesinde sesli mesajları kaydederken yeni bir deneyim olduğunu belirtiyor. Kullanıcılar sesli mesaj kaydederken dalga formlarını görmenin yanı sıra mesajı duraklatıp göndermeden önce sesi dinleyebiliyor. Web sitesi, bu özelliğin iOS için WhatsApp’ta da geliştirilme aşamasında olduğunu söylüyor.
Masaüstü beta sürümü periyodik olarak güncellemeler alır. Bazı sorunlarla karşılaşırsanız geri bildirim göndererek bildirmelisiniz. WhatsApp Masaüstü Ayarları > Bize Ulaşın bölümünden iletişime geçebilirsiniz. Neler olduğunu anlamalarına yardımcı olabilecek herhangi bir ekran görüntüsünü ekleyin ve raporu gönderebilirsiniz.
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Akıllı Telefonlar
OPPO MagVOOC ve Araç İçi Bağlantı Teknolojilerini Sergiliyor
OPPO, 23-26 Ağustos tarihleri arasında Çin’in Chongqing kentinde ‘Akıllı Teknoloji: Ekonomiyi Güçlendirmek, Yaşamı Zenginleştirmek’ temasıyla gerçekleşen Smart China Expo 2021’e katıldı.
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Fuarda, yeni MagVOOC hızlı şarj serisini, araç içi bağlantı teknolojilerini ve daha fazlasını sergileyen OPPO’nun Başkan Yardımcısı ve Akıllı Telefon Ürünleri Başkanı Henry Duan, şu açıklamaları yaptı: “OPPO, Nesnelerin İnterneti ve Deneyim İnterneti ile ilgili daha geniş alanlarda stratejik dağıtımımızı istikrarlı bir şekilde gerçekleştiriyor. Yeni manyetik hızlı şarjı ve araç içi bağlantı teknolojileri ile müşteri deneyimlerini her açıdan geliştirmek için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz.”
OPPO, fuarda kablosuz olarak havadan şarj teknolojisini sergilemenin yanı sıra OPPO MagVOOC serisi adını verdiği manyetik hızlı şarj teknolojilerini de ilk kez tanıttı. Bu yeni seri, telefon ve şarj cihazı arasında hassas hizalamayı sağlamak için manyetik bir hizalama sistemi kullanan MagVOOC kablosuz powerbank ürününü içeriyor. Fuarda ayrıca tüm şarj cihazını daha ince yaparak bölünmüş bir tasarımı benimseyen MagVOOC ince hızlı şarj cihazı da tanıtıldı. Her iki cihazın tasarımı da kolayca taşınabilir olmalarını sağlıyor. Bununla birlikte OPPO, kullanıcıların geleneksel kablolu şarja kıyasla hazırlık süresinde %60’a kadar tasarruf etmesine yardımcı olan MagVOOC kablosuz hızlı şarj standının da tanıtımı gerçekleştirdi.
OPPO Akıllı araç içi telefon bağlantı özelliklerini tanıttı
Akıllı telefonlar artık araçlarımızın kontrol merkezi haline gelecek. Giderek artan sayıda gelişmiş teknoloji, akıllı telefon-araç bağlantı ekosistemine dahil edilecek. Araç içi deneyim daha entegre hale gelecek. Bu öngörülerden yola çıkan OPPO, fuarda, dijital araba anahtarı, OPPO Find X3 ve OPPO Watch 2’de uzaktan araç kontrolü ve araç içi hızlı şarjı da dahil olmak üzere araç içi akıllı telefon bağlantı alanındaki yeniliklerini tanıttı. Dijital araba anahtarı, kullanıcıların Bluetooth aracılığıyla arabalarının kilidini açmak için OPPO akıllı telefonlarını kullanmalarına olanak tanıyor. OPPO Find X3 veya OPPO Watch 2’de uzaktan araç kontrolü, kullanıcıların bir uygulama aracılığıyla klimayı uzaktan açmasını sağlıyor. Ayrıca, araç sahiplerinin kornayı uzaktan çalarak araçlarını aramalarına yardımcı olabiliyor. Ek olarak kullanıcılar, sürüş sırasında OPPO’nun 65W VOOC USB hızlı şarjını ve 40W VOOC kablosuz hızlı şarjını destekleyen OPPO’nun gelişmiş araç içi hızlı şarjının keyfini çıkarabiliyor. Yeni olasılıkları keşfetmek için endüstriler arası iş birliklerine her zaman açık olan OPPO, NIO, BYD Auto ve Geely gibi birçok önde gelen araç markasıyla ortaklıklar kurdu.
Sorunsuz bir şekilde bağlanan IoT cihazları ve daha fazlası
OPPO’nun başarıları arasında artık tümü UWB (ultra genişbant) teknolojisiyle birbirine bağlanan AR Glass 2021 ve diğer akıllı ev cihazlarının geliştirilmesi yer alıyor. OPPO AR Glass 2021, gözlükleri daha hafif hale getiren bölünmüş bir tasarıma sahip. Böylece uzun süre takmak daha rahat hale geliyor. Ana akım Birdbath optik çözümüyle donatılan OPPO AR Glass 2021, tüketicilerine sinema benzeri deneyimler sunuyor. Nesnelerin İnterneti teknolojilerinde bu yeni alanlara giren OPPO, artık Deneyim İnterneti vizyonunu gerçekleştirmeye ve insanlar ve cihazlar arasında gelişmiş bağlantı ve entegrasyonlara sahip bir dünya yaratmaya bir adım daha yaklaşıyor.
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Akıllı Telefonlar
Yerli realme C25 İncelemesi | Bitmeyen batarya yapmışlar!
realme, ülkemizde faaliyetlerine başladığından beri tüketiciler tarafından en sevilen markalar arasında kendisine iyi bir yer edindi. Özellikle orta seviyedeki akıllı telefonları çok beğenildi. Şimdi ise bir başka yerli üretim telefon olan realme C25’in incelemesiyle karşınızdayız.
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realme C25’in tasarım detaylarına bakacak olursak 164,5mm x 75,9mm x 9,6mm ölçülerine sahip olan akıllı telefon yaklaşık 209 gram ağırlığına sahip. Ek olarak yekpare bir kasaya sahip olan C25 dayanıklılık konusunda da kendisini kanıtlamış. Düşme, aşınma ve yıpranma aşırı yüksek ve düşük sıcaklık, yüksek ve düşük nem, voltaj dalgalanması, düğme ömrü, statik elektrik, hava basıncı gibi birçok testten başarıyla geçen model TÜV Rheinland Yüksek Güvenilirlik Sertifikasını almaya hak kazanmış. Bu sayede sağlamlığını da kanıtlamış oluyor. Ek olarak ülkemize Çiğdem Siyahı ve Bodrum Mavisi olmak üzere iki renkle geliyor.
Markanın giriş-orta segmente yönelik telefonu C25’de, 6,5 inç IPS LCD HD+ çözünürlüğünde, 480 nit parlaklık sınabilen 270 PPI piksel yoğunluğuna sahip bir ekran bulunuyor. Bu ekranın segmentinin ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılayacak bir ekran olduğunu söyleyebiliriz. Ek olarak damla çentikli ekran yapısı sayesinde %81.7 ekran/gövde oranı yakalanmış.
Performans konusunda ise realme C25 segmentinin üzerinde bir performans sunmayı başarıyor. İçerisinde MediaTek Helio G70 işlemcisine grafik tarafında Mali-G52 GPU yardımcı oluyor. LPDDR4X 4GB RAM’lere ve eMMC 5.1 64GB-128GB hafıza sahip olmasıyla günlük kullanımlarınızda akıcı bir deneyim sunmasının yanında orta grafik ve fps değerinde güncel oyunları rahatlıkla oynatabiliyor. Ayrıca Android 11 sürümüyle gelen C25 kutudan realmeUI 2.0 ile çıkan ilk telefon olma unvanını taşıyor.
Yerli realme C25 İncelemesi | Bitmeyen batarya yapmışlar! – YouTube
Segmentinin standartlarını yakalayan kamera performansıyla da dikkat çeken realme C25, arka tarafta üçlü kamera dizilime sahip. 48MP çözünürlüğünde f/1.8 diyafram açıklığında bir ana kamerası, 2MP çözünürlüğünde f/2.4 diyafram açıklığına sahip makro kamarası ve 2MP çözünürlüğünde f/2.4 diyafram açıklığında derinlik kamerası mevcut. Bu kameralar ile 1080p 30fps videolar çekebilmek mümkün. Ön tarafta damla çentik içerisinde olan ön kamera 8MP çözünürlüğünde f/2.0 diyafram açıklığına sahip. Bu kamera ile de 1080p 30fps videolar çekebiliyorsunuz.
realme C25 ses konusunda da mono hoparlör sunuyor. Ek olarak günümüzde artık neredeyse çoğu telefondan kaldırılan 3,5mm kulaklık girişi bulunuyor. Bu sayede kendi kulaklığınızı da bu telefonla birlikte kullanabiliyorsunuz.
Bu telefonun en güçlü noktası ise bataryası. 6000 mAh büyüklüğünde bataryasıyla birlikte 2 günlük bir pil ömrü sunuyor. HD+ ekrana sahip olmasının da faydasını pil tarafında görebiliyorken eğer pili biterse kutudan çıkan 18W hızlı şarj aleti ile doldurulabiliyor. Ek olarak realme Lab testine göre realme C25, bekleme modunda 47 gün dayanabiliyor.
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