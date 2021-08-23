WhatsApp, Android’de Renklerini Değiştiriyor

WhatsApp, Android uygulamasında birçok rengi değiştiriyor! Değişiklikler çoğunlukla, mesaj baloncukları için farklı bir renk (hem açık hem koyu tema için geçerli), gönder düğmesi arka planı ve durum çubuğunun rengi uygulama araç çubuğu ile aynı renk oluyor.

Aydınlık tema için ana sayfasında durum çubuğunun rengi uygulama araç çubuğu ile aynı renk olarak güncelledi.

Bunların dışında yeni renge sahip olan başka öğelerde mevcut: durum güncellemeleri için profil resminin çerçeve rengi ve varsayılan duvar kağıdının rengi artık daha koyu. Sohbet paylaşım sayfasında da yeni simgeler ile düzenlenmiş. Beta test kullanıcıları için yeni renklerin güncellemesi yayınlandı.

Yeni tasarımlar ile renk değişiklikleri şu an için sadece Android cihazlarda geçerli. Android 2.21.18.1 Beta sürümü yüklü olan kullanıcılar yeni tasarımlara ve renk değişikliklerine ulaşabilecek.

WhatsApp Pay Testleri Başladı!

Tasarım özelliği dışında kullanıcıların uygulamasında WhatsApp Pay aracılığıyla para göndermeleri için bir kısayol düğmesi üzerinde çalışıyor. Bu işlev, beta test kullanıcıları için mevcut ve gelecekteki bir güncellemede tüm kullanıcılara sunulacaktır. WhatsApp Pay, Android 2.21.17 WhatsApp Beta sürümünde mevcut.

WhatsApp Pay kısayol düğmesi, çıkartma ve kamera düğmeleri arasında olacak ve erişimi çok kolaylaştıracak. Şimdilik, kullanıcılar WhatsApp üzerinden para göndermek istiyorsa, “+” düğmesini ve ardından “Ödeme” düğmesini tıklamaları gerekiyor.

Bazı beta test kullanıcılarına göre, bu özellik Hindistan’da birkaç gündür mevcut ancak görünüşe göre dünden itibaren daha fazla kullanıcıya ulaştığı söylenmekte.

Şimdilik, WhatsApp Pay, yalnızca Hindistan ve Brezilya’da, insanların çoğunluğunun arkadaşlarıyla, aileleriyle ve işletmelerle sohbet etmek ve aynı zamanda ürün satın almak için kullandığı iki ülke olan yavaş bir lansmana sahip.

Masaüstü Beta Sürümleri İle Yeni Ses Özelliklerine Kavuşuyor

Kullanıcıların yeni özellikleri test etmesine olanak tanıyan WhatsApp Masaüstü için bir beta programı başlatıyor. Windows ve macOS için kullanılabilen beta sürümünü yükleyerek beta programına katılabilirsiniz.

Masaüstü sürümünü ilk yüklediğinizde, resmi olarak bir beta test kullanıcısı olursunuz ve tüm beta güncellemelerini otomatik olarak alırsınız. En güncel beta şu anda 2.2133.1’dir. Yeni beta güncellemesinde sesli mesajları kaydederken yeni bir deneyim olduğunu belirtiyor. Kullanıcılar sesli mesaj kaydederken dalga formlarını görmenin yanı sıra mesajı duraklatıp göndermeden önce sesi dinleyebiliyor. Web sitesi, bu özelliğin iOS için WhatsApp’ta da geliştirilme aşamasında olduğunu söylüyor.

Masaüstü beta sürümü periyodik olarak güncellemeler alır. Bazı sorunlarla karşılaşırsanız geri bildirim göndererek bildirmelisiniz. WhatsApp Masaüstü Ayarları > Bize Ulaşın bölümünden iletişime geçebilirsiniz. Neler olduğunu anlamalarına yardımcı olabilecek herhangi bir ekran görüntüsünü ekleyin ve raporu gönderebilirsiniz.